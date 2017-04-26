Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА разгромил "Локомотив" и сократил отставание от "Спартака"

В матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле принимал "Локомотив".

Чемпионат России

25 тур

ЦСКА - "Локомотив" 4:0

Гол: Дзагоев, 12, Витиньо, 40, Головин, 45, Натхо, 54

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 82), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 65), Ионов

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 69), Ари
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:21
Напечатать
48
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№48 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понятна эйфория ослят, мертвейший и бездарный Локо натворивший кучу ошибок превзашел сам себя
Регистрация: 2.02.2012
№47 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вечер перестает быть томным, похоже ЦСКА впрягся конкретно, могут и 6 из 6-ти stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 22.02.2013
№46 Написал: кандид (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: CSKA-11
Цитата: Spartacus1971
Какой ЦСКА?

Тот что весь сезон по правилам играет и не пользуется поблажками в виде неназначенных пенальти за игру рукой или неназначенной дисквы за умышленную игру прямой ногой в колено,а также тот что не играет против команды,способной нагнуть 3:0,водинадцатером против 9ти,короче по правилам и без бабла,вот такой ЦСКА!

Не смеши Гинер !

Цитата: mikelo73
Ну що свинушки и бомжики -впереди нас ждет интересные пять туров сегодня не ваш день. Локо сегодня играл очень плохо, Палыч -за такую игру надо просто напихать как следует всей команде . Остается борьба за 4-5 место. Ну а терять очки нам уже не гоже в оставшихся матчах .

Слить бы вас в сортир девки.
Регистрация: 29.09.2016
№45 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Одно печалит.. бомжи могут зарядить судейку тормознуть цска..и подставив Спартак.. убив двух зайцев и свой судейский беспредел перевести на Спартак!!эти мрази из газпрома могут! Могут испортить праздник!


Клинический кретинизм.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№44 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Spartacus1971
Какой ЦСКА?

Тот что весь сезон по правилам играет и не пользуется поблажками в виде неназначенных пенальти за игру рукой или неназначенной дисквы за умышленную игру прямой ногой в колено,а также тот что не играет против команды,способной нагнуть 3:0,водинадцатером против 9ти,короче по правилам и без бабла,вот такой ЦСКА!
Регистрация: 5.03.2017
№43 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой. Витя прибавляет, Игорь вытащил два очень тяжёлых мяча, по моему это был решающий момент. Напрягает, что как играть без Дзаги 30, совсем другая игра с ним и без него
Регистрация: 20.10.2012
№42 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
Остается борьба за 4-5 место. Ну а терять очки нам уже не гоже в оставшихся матчах .

Ну так и не теряйте. wink
Удачи в оставшихся играх! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№41 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (5)

Jurij,
Березуцкие, Игнашевич, Тошич - это молодёжь? Деревянный Васин, Набабкин - это перспективная молодёжь???
Регистрация: 17.06.2016
№40 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну що свинушки и бомжики -впереди нас ждет интересные пять туров сегодня не ваш день. Локо сегодня играл очень плохо, Палыч -за такую игру надо просто напихать как следует всей команде . Остается борьба за 4-5 место. Ну а терять очки нам уже не гоже в оставшихся матчах .
Регистрация: 18.03.2012
№39 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Серж1
а как им теперь играть со свинками??????

Уверенно!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№38 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: vlees.....
Ну все по делу,Семину надо было оставлять схему с 5 защами,а так у цыски сегодня почти каждый удар залетал,Тарасов это пздц,сколько он сегодня голов привез?Ну и локо наверно больше о кубке думают,так что результат был ожидаем:)Лучше кони будут в лч чем судейский питерский шахтер,хотя цска будет намного трудней пробиться через квалификацию


Я вот тоже не хочу немытых в лиге чемпионов,как же помочь коням,надо подумать.

Соломку стелешь косноязычный? smile
Регистрация: 21.03.2010
№37 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Коней с победой! Заслуженно.
А шлюхи из локо просто днище! Желаю им проиграть кубок!

п.с дерби будет интереснее!
Одно печалит.. бомжи могут зарядить судейку тормознуть цска..и подставив Спартак.. убив двух зайцев и свой судейский беспредел перевести на Спартак!!эти мрази из газпрома могут! Могут испортить праздник!


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№36 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев С ПОБЕДОЙ! Молодцы!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№35 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Jurij
Этот сезон будут до последнего тура соперничать со Спартаком и ещё не ясно, кто будет первым.


Это что-то из мира фантастики. К сожалению.

Следующий сезон будет отчётным для Гончаренко без всяких скидок.
Регистрация: 12.02.2014
№34 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красиво!
Всех красно-синих с Футболом!!! кони сыграли не дальновидно,я бы сказал тупо. впереди игра со свинофермой,а они резвятся в купе,проводницу 4 раза чпок. а как им теперь играть со свинками??????
Регистрация: 21.07.2011
№33 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо играл ЦСКА. С победой.
С такой игрой буду с интересом ждать вашего дерби с мясными. Удачи!


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№32 Написал: Jurij Рязань (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (10)

На армейцев смотреть приятно. Строится новая команда, строится дельно, складно. Появились отличные молодые игроки, молодой тренер. Этот сезон будут до последнего тура соперничать со Спартаком и ещё не ясно, кто будет первым. В следующем году - они явные претенденты на золото. Вот так вот быстро закончился переходный период в умелых руках. )
Регистрация: 11.07.2008
№31 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тарасов, кверклеия, пейчинович, гильерме провалили матч, пони вообще не отдуплялись, что делали. По-моему всё закономерно


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№30 Написал: vlees..... (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: stepanmlc
позорная игра лохомотов

позорная игра была вчера у свиней, а Локо тупо не повезло

4-0,тупо не повезло:)*** эксперты joy
Регистрация: 23.04.2017
№29 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая боль, понимаю через кубок можно зайти в Европу, но не также откровенно сливать
Регистрация: 30.08.2009
№28 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:33) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Cтыдоба.. На поле сегодня были только хозяева, напихали по полной. С победой коней.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№27 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красиво!
Всех красно-синих с Футболом!!! smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№26 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лукоморье
Цитата: Коляс
Отличный подарок на день рождения

С днюхой тебя.


Спасибо)
Регистрация: 12.02.2014
№25 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Армию с победой, сыграли с желанием и с мастерством, чего наши футболисты решили не делать.
2-й и третий голы просто позор, такие голы даже аутсайдеры не пропускают.
Позорное отношение наших игроков к такому важному матчу. Все провалили матч, ну кроме Гили, Ману и Баринова.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№24 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
все мысли про кубок...
"Урал " - не подарок и дисквалификация игроков на кубок не действует. Кто его возьмёт это ещё большой вопрос..


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№23 Написал: anonymous (Сегодня, 21:32) #
  • -5
  •  (19)

Цитата: stepanmlc
позорная игра лохомотов

позорная игра была вчера у свиней, а Локо тупо не повезло
Регистрация: 8.01.2017
№22 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 21:32) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
По счёту сегодня победили,просто локо был никакой,игры то у коней нет

Конечно нет. Поэтому и не проигрываем восьмой матч подряд.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№21 Написал: OyKC (Сегодня, 21:31) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
С победой Армейцы!!!


--------------------
На стадионах всей планеты
Когда закончится игра
Пускай запомнят фразу эту
Москва Россия ЦСКА
Регистрация: 8.01.2012
№20 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mustang
приятно будет победить такой цска

laughing


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№19 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (13)

локо хоть бы..побегали для приличия)
Клоуны...


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.