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20:09
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
ЦСКА разгромил "Локомотив" и сократил отставание от "Спартака"
В матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле принимал "Локомотив".
Чемпионат России
25 тур
ЦСКА - "Локомотив" 4:0
Гол: Дзагоев, 12, Витиньо, 40, Головин, 45, Натхо, 54
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 82), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 65), Ионов
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 69), Ари
Чемпионат России
25 тур
ЦСКА - "Локомотив" 4:0
Гол: Дзагоев, 12, Витиньо, 40, Головин, 45, Натхо, 54
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 82), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 65), Ионов
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 69), Ари
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