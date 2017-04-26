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"Боруссия" победила "Баварию" и вышла в финал Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" (3:2) в матче 1/2 финала Кубка Германии.

Кубок Германии

1/2 финала

"Бавария" – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:3

Голы: Ройс, 19 (0:1). Хави Мартинес, 28 (1:1). Хуммельс, 41 (2:1). Обамеянг, 69 (2:2). Дембеле, 74 (2:3).

"Бавария": Ульрайх, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Хави Мартинес, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 79), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 86), Левандовски.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Бендер, Шмельцер, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру, Кастро (Дурм, 46), Ройс (Гинтер, 90+1), Обамеянг.

Предупреждения: Вайгль, 15. Дембеле, 25. Роббен, 31. Хаби Алонсо, 78. Бюрки, 90+4.
Теги: Бавария Боруссия Д
Вчера, 23:57
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