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Андрей Будогосский: Безбородов остается арбитром на матч ЦСКА - "Спартак"

Арбитр Владислав Безбородов продолжит работу на матчах премьер-лиги и остается арбитром встречи ЦСКА - "Спартак", рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

В четверг Безбородов отработал матч в Каспийске между махачкалинским "Анжи" и томской "Томью" (3:3). Все три гола "Анжи" были забиты с пенальти, последний из них – на 7-й добавленной к основному времени игры минуте. "Томь" в общей сложности получила 7 желтых карточек.

"Я могу сказать только, что Безбородов отработал матч вчера и продолжает судить 30 апреля. У нас есть комиссия, если она сочтет нужным, то рассмотрит какие-то эпизоды (судейства матча "Анжи" – "Томь"), если не сочтет, значит не будет рассматривать", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский Безбородов
Сегодня, 10:33
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17
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№17 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
ослонап в финале кубка, выйдя в один на вратаря - развернулся и пас назад отдал.
Говномесы тренера Большого Театра, как его называл Анал ваших Збагоев

Ты сам-то себя понимаешь ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:33) #
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Цитата: cska1971
Всё пулы он выискивает...

Расскажи как вы в прошлом году чемпионство взяли, будучи слабей, например Зинки, что вам очно доказывали. А потом расскажи, почему ослонап в финале кубка, выйдя в один на вратаря - развернулся и пас назад отдал.
Говномесы тренера Большого Театра, как его называл Анал ваших Збагоев


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:19) #
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Цитата: Sidhe
ЧТД


Да ладно? Очки розовые сними. Всё пулы он выискивает...
Регистрация: 26.01.2007
№14 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:13) #
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online

Турбин, Еськов, Безбородов......- безнаказанность порождает беспредел.... Ждем продолжения оперы Ивана Жопера " Не бздите на судей"
Регистрация: 28.12.2015
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:03) #
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Цитата: cska1971
Безбородов мог бы спокойно сделать это в Уфе, удалив Акинфеева на 2-й минуте

ЧТД - я же говорю, ему не надо убивать голубой пул


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
В воскресенье Безбородов будет судить подчеркнуто нейтрально, по моему личному мнению.


Дай-то бог.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:54) #
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Цитата: Ziggy
Газпром со своим Безбородовым


Безбородов мог бы спокойно сделать это в Уфе, удалив Акинфеева на 2-й минуте и оставив нас без вратаря еще и на матч с Локо. Итогом, скорее всего, было бы 0 очков вместо 6 и гарантированное второе место Зенита. И никто бы ему ни слова не сказал. А теперь Вы его заставляете подставляться на всю страну ради Газпрома. Глупо это.

В воскресенье Безбородов будет судить подчеркнуто нейтрально, по моему личному мнению.
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:50) #
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Цитата: oksva
Беспределить он , наверняка , не будет

А ему не надо. Для них самое лучшее - чтоб атаку Спартака поломали, А скандинав типа ничего не увидит, очки у Малофеева дома забыл. ослы выиграли - одно очко они отберут у ослят легко, а если атака Спартака в лазарет поедет - Спартак не соперник


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот , как то вообще всё равно , кто будет судить . Надо играть , как умеешь , а там - как карта ляжет . Беспределить он , наверняка , не будет , а там ... поглядим . Пусть победит сильнейший , а про арбитра после матча никто и не вспомнит . Ждём Дерби Всея Руси !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 11:43) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Газпром со своим Безбородовым может убить сразу двух зайцев. Кинуть ЦСКА на 3 очка и подставить Спартак. Мол смотрите, не только на матчах Зенита сплошные судейские скандалы.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: armeec1979
Ох , чувствую я испоганит всё Дерби этот ПесБородов - Предполагаемый сценарий таков: 2 пендаля в ворота Акинфеева - один для отмаза в ворота СпаМ - ИТОГО: его любимый Зенит на 2 месте)))

три надо.мы за 25 туров пробили 1 пеналь,забыли уже как это делается,на тренировках уже не отрабатывают этот элемент,тк с нашим судейством это не имеет смысла.тч надо 3 в ваши ворота,вдруг первый не забьем с непривычки.

Цитата: Sidhe
а снова судит сказочное говно

зенитовец.ну,или запитераст.называй вещи своими именами.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:33) #
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Цитата: armeec1979
Предполагаемый сценарий таков


А в Уфе он маскировался?
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: armeec1979 (Сегодня, 11:25) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ох , чувствую я испоганит всё Дерби этот ПесБородов - Предполагаемый сценарий таков: 2 пендаля в ворота Акинфеева - один для отмаза в ворота СпаМ - ИТОГО: его любимый Зенит на 2 месте)))


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Мне надоело слушать про затраты на стадион - Купите Нормального Нападающего!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 4.02.2012
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Безбородов, это же П.ИЗ.ДЕЦ!!!

Я даже не помню с которых пор у него кличка-то ПЕСбородов. Вот, мать, родственничек датского вратаря - говно, но не в воротах


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Безбородов, это же П.ИЗ.ДЕЦ!!! как его можно ставить на матч Спартака и ЦСКА после его судейства в игре Анжи с Томью!!! это же беспредел!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (8)

Млядь - один из ДВУХ матчей за ГОД, который в России будут смотреть все болельщики, кто не в тюрьме и не в коме - а снова судит сказочное говно


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦИРК! Из трех пенальти только второй не вызывает вопросов, добавил пять минут, не уложился, пенальти придумал аж на седьмой. Вчера помог не опозорится дома Анжи, кто следующий?
Регистрация: 29.10.2010
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