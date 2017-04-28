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Массимо Каррера: с ЦСКА будет жесткий матч, будем играть на победу

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, чего ждет от предстоящего дерби с ЦСКА.

"Это будет жесткий матч, ожидаю красивую и зрелищную игру. У нас есть очковый запас, что позволяет не чувствовать напряжения. Мы просто должны выйти на поле и показать свой футбол.

"Спартак" - команда, которая всегда старается играть в свой футбол. Мы всегда до самого конца пытаемся играть на победу", - цитирует Карреру TuttoJuve.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 11:08
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29
(14)
№29 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AnK.
еле-еле вымученная победа над "Уралом".

Что за бред?!
Регистрация: 12.02.2012
№28 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Либо ничья, либо Спам сплавит с мин. счетом (в следующем сезоне сплавит ЦСКА). Если по чесноку, без оглядки на результат, будут играть, - что вряд ли, - то свинюки сейчас намного сильнее конских.

Ага! Договорняк Спартака с конями? Я правильно твою мысль понял??
Ты ж вроде вменяемый был всегда? Или всё уже?)))
без оглядки,как не хотелось бы всем нам, никто играть не будет..
У Карреры весьма прогрессивный мозг для наших реалий, меняет тактику по ходу пьесы очень легко и непринуждённо.
Короче,прогноза нету, но и не думаю что рубилово на поле будет, в этот раз-ни к чему...


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№27 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч будет шикарный. Всё может быть. Удача может и в ту и другую сторону повернуться.

ЦСКА на своём стадионе вроде пока не проигрывал. Тем. В вдвойне интереснее будет победа...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№26 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Nister19
Играть от обороны с ЦСКА сейчас опасно


От состава отталкиваться будем. Восстанут Луисши - будет одна игра, нет - другая.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№25 Написал: AnK. (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Нам нужно не проиграть сейчас!!! ничья нас полностью устраивает! и не нужно лезть на рожон, как в игре с Ростовом! иначе нарвемся снова по полной, как Локо! играть самим от обороны на контратаках! и только так! это ЦСКА нужна победа кровь из носа! нам достаточно ничьей! это будет золотая ничья!

Какая на хрен ничья?! Только победа,Спартаковская победа! Победа Спартаковского духа,если хотите! А если настраиваться на ничью,тогда нечего на поле выходить. Хватит уже тех позорных матчей: проигрыш "Ростову и еле-еле вымученная победа над "Уралом".
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы всегда до самого конца пытаемся играть на победу.

Именно это и подкупает в текущем сезоне. так и дальше, парни! вперед, Спартак!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№23 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: oksva
Играть будут два великих клуба

Повеселил. Ну да можешь обзывать Спартак хоть суперклубом, хоть надеяться на первую корзину в группе, только вот
Цитата: oksva
победа Цска - это

возможность вашему "великому" клубу в очередной раз остаться у разбитого корыта.

Могу . Можем остаться и у " разбитого корыта " . А как думаешь , у вас меньше шансов - остаться у него же ? А о " корзинах " - Спартаку ещё рановато думать , а ты пока повыбирай себе соперников.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№22 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж Массимо.
Это самый серьезный твой тест.
Ты сам видел в какой крутой физической и тактической форме сейчас ЦСКА.
Самый трудный и тяжелый матч нас ожидает.
Не готов ставить на нашу победу. Будет рубка.
Регистрация: 22.09.2007
№21 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Kolpino2
только вот

наш надежный пендель уж поджидает томичей, а они и не знают smile
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:21) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп



ВЕРНО!! 100%.. ВЕРИМ гони СВИНЕЙ!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№19 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ахилл
Цитата: Голеодор
ЦСКА,- ждёт от вас атаки..

Была б она у нас, атака эта...

а у вас? аж на 4 мяча больше забили
Регистрация: 18.03.2017
№18 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: oksva
Играть будут два великих клуба

Повеселил. Ну да можешь обзывать Спартак хоть суперклубом, хоть надеяться на первую корзину в группе, только вот
Цитата: oksva
победа Цска - это

возможность вашему "великому" клубу в очередной раз остаться у разбитого корыта.
Регистрация: 12.11.2007
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
Играть от обороны с ЦСКА сейчас опасно. Я считаю, наоборот, нужно брать инициативу в свои руки, оказывать давление на их оборону, а при потере мяча - максимальный прессинг, начиная прям от их штрафной площади.


Согласен полностью, ставить автобус и ловить контратаки можно при счете 2-0 в свою пользу.
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (5)

спартак может проиграть
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: Распутин (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп

сказал щеглов... и пошёл отжаривать свою жену....
Регистрация: 2.04.2017
№14 Написал: RRV (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
правильно,Массимо,жестко с ними надо играть
Регистрация: 28.04.2017
№13 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп


Сказал бомжара вылезая из под хряка.
Регистрация: 17.03.2009
№12 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно просто спокойно сыграть в свой футбол и кони лягут. Отрыв есть . Не дергаться. Тихо нахлобучиваем и уходиМ. smirk
Регистрация: 23.01.2012
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:00) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Гражданин Щеглов , стесняюсь спросить , а вы то там каким боком ? Играть будут два великих клуба , за чемпионство . Ты то куда щемишься со своей раскладушкой ? Всяк сверчок - знай свой шесток . Ты , Костя , туповат от природы , это всем известно , так вот , запиши , победа Цска - это гудок поезда , уходящего в ЛЧ , а на перроне - ты , дурачок с флажком Зенита . И машешь ... машешь вслед .

ну ты и грузанул нюх-нюха.он же ща сидит,морщит лоб,и переваривает что ты до него донести хотел.в итоге напишет что-то типа :бомжам нех делать в лч(лицемерить,конечно,будет,т
к надеется что мы вынесем эту кодлу гнидеровскую),либо ничего не ответит.

Цитата: Kolpino2
Либо ничья, либо Спам сплавит с мин. счетом (в следующем сезоне сплавит ЦСКА). Если по чесноку, без оглядки на результат, будут играть, - что вряд ли, - то свинюки сейчас намного сильнее конских.

вас то,кстати,и ничейка устроит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп

у вас каждый матч так, как заезженная пластинка в старину
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:53) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп

Гражданин Щеглов , стесняюсь спросить , а вы то там каким боком ? Играть будут два великих клуба , за чемпионство . Ты то куда щемишься со своей раскладушкой ? Всяк сверчок - знай свой шесток . Ты , Костя , туповат от природы , это всем известно , так вот , запиши , победа Цска - это гудок поезда , уходящего в ЛЧ , а на перроне - ты , дурачок с флажком Зенита . И машешь ... машешь вслед .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: utekay
Будет жесткий свиноеп

Либо ничья, либо Спам сплавит с мин. счетом (в следующем сезоне сплавит ЦСКА). Если по чесноку, без оглядки на результат, будут играть, - что вряд ли, - то свинюки сейчас намного сильнее конских.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:48) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Нам нужно не проиграть сейчас!!! ничья нас полностью устраивает! и не нужно лезть на рожон, как в игре с Ростовом! иначе нарвемся снова по полной, как Локо! играть самим от обороны на контратаках! и только так! это ЦСКА нужна победа кровь из носа! нам достаточно ничьей! это будет золотая ничья!

Играть от обороны с ЦСКА сейчас опасно. Я считаю, наоборот, нужно брать инициативу в свои руки, оказывать давление на их оборону, а при потере мяча - максимальный прессинг, начиная прям от их штрафной площади.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:45) #
  • -14
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
Будет жесткий свиноеп


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:44) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
да уж,Жано там с первых минут нечего делать будет-затопчут...

Цитата: Голеодор
ЦСКА,- ждёт от вас атаки...

ой,а ведь дождутся.по полной программе дождутся,потом плакать будут,что "Спартак" не играл вторым номером))))

Цитата: Ахилл
Была б она у нас, атака эта...

да к воскресенью должна восстановиться.хоть половина атаки,да будет)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Ахилл (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
ЦСКА,- ждёт от вас атаки..

Была б она у нас, атака эта...


--------------------
achill
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 11:38) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Будующий чемпион обязан выигрывать! А кто?
Регистрация: 9.10.2012
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это ЦСКА нужна победа кровь из носа! нам достаточно ничьей! э

А нам нужна красивая. результативная игра, так что брось свои выдумки про автобус,- Спартак вперёд!
ЦСКА,- ждёт от вас атаки... wink joy
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:14) #
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Нам нужно не проиграть сейчас!!! ничья нас полностью устраивает! и не нужно лезть на рожон, как в игре с Ростовом! иначе нарвемся снова по полной, как Локо! играть самим от обороны на контратаках! и только так! это ЦСКА нужна победа кровь из носа! нам достаточно ничьей! это будет золотая ничья!
Регистрация: 23.03.2009
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