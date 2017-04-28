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Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется

Популярный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о предстоящем матче премьер-лиги ЦСКАСпартак. Встреча состоится 30 апреля.

"Прогноз: 1:1. Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и "Спартаку" опасно подпускать конкурента.

Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У "Спартака" может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак ЦСКА
Сегодня, 12:25
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№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартаку закрываться? От кого? Трудно предположить, что ЦСКА атакующая команда, она быстрее осторожная. В первую очередь команда заточена на оборону и как она будет играть с себе подобными первым номером трудно представить. Но в футболе может произойти всё, что угодно, за что мы его и любим.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik

Неизвестно кто у нас там в атаке будет. Успеют ли поправится наши Луисы

хоть один да должОн.а то ишаки совсем расстроятся-вынесли их без нападения...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ерунда . В обороне Спартак не умел и не умеет отсиживаться . Единственный шанс - прессинг . Пропустить - Спартак всё равно пропустит , а вот забить ? Но , надо...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: макс SEPULTURA (Сегодня, 12:47) #
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  •  (6)
online

конюшню окучим по самое не хочу
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
глупо,тк с атакой у нас дела обстоят куда лучше,чем с обороной.

Неизвестно кто у нас там в атаке будет. Успеют ли поправится наши Луисы confused
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:41) #
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хочется верить бубнову
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:37) #
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  •  (11)
online

Свиноферма ляжет смертью храбрых 4-1 )))
Регистрация: 11.02.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
глупо,тк с атакой у нас дела обстоят куда лучше,чем с обороной.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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