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12:25
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (8)
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (8)
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Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется
Популярный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о предстоящем матче премьер-лиги ЦСКА – Спартак. Встреча состоится 30 апреля.
"Прогноз: 1:1. Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и "Спартаку" опасно подпускать конкурента.
Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У "Спартака" может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход", - передает слова Бубнова Sportbox.
"Прогноз: 1:1. Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и "Спартаку" опасно подпускать конкурента.
Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У "Спартака" может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход", - передает слова Бубнова Sportbox.
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