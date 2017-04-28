Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Карло Анчелотти: сейчас мы должны как можно быстрее выиграть Бундеслигу

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящих заключительных матчах в чемпионате Германии.

"Это сложный момент. Мы недовольны. Мы были очень близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов и в финал Кубка Германии. Детали решили сыграли решающую роль. Но таков футбол. Сейчас мы должны как можно быстрее выиграть Бундеслигу. Мы должны пожертвовать собой. Мы должны сделать свою работу и набрать очки", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии".
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 20:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.