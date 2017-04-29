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Егор Титов: "Спартак" и без помощи арбитров идет на первом месте

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов высказал мнение о судействе в матчах красно-белых и "Зенита".

– Разделяете лозунг "В Питере ныть"?

– Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.

– Понимаете, почему "Спартак" пробил один пенальти в сезоне, а "Зенит" существенно больше? Неужели "Спартак" меньше атакует?

– "Спартак" должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей... Ну, получается, "Спартак" и без помощи арбитров идет на первом месте – вот и ответ на ваш вопрос, – цитирует Титова "СЭ".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 08:31
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11
(5)
№11 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:36) #
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online

Цитата: wir sind die besten
Идут на первом месте и по привычке все равно скулят...забыли, как ВСЕ ныли больше недели осенью, память короткая страусиная, поколение nexst...один вызывает уважуху Каррера, молчит и делает свое дело...а эти Титовы и прочая...судьи, газовый ресурс- да если-бы он был, давно уже взяли-бы первое место и не жужали.





Цитата: MSergio
На одном бромантане высоко однако забрались.


Бомжара, а посвежей что-нибудь можно, тухлятина помойная
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Идут на первом месте и по привычке все равно скулят...забыли, как ВСЕ ныли больше недели осенью, память короткая страусиная, поколение nexst...один вызывает уважуху Каррера, молчит и делает свое дело...а эти Титовы и прочая...судьи, газовый ресурс- да если-бы он был, давно уже взяли-бы первое место и не жужали.
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: AnK. (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Спартак" идёт на первом месте без "помощи" Аленичева и Титова.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Асергеич
Цитата: patriot
бромантан дешевле обходится

Умник, что завидно? сам захотел попробывать?

так он пробует.причем,давно и регулярно.глянь на его комменты...

Цитата: MSergio
Цитата: vovamur
Цитата: Седой
Возможно, но, без помощи судей очков было бы меньше

Так судьи и отобрали не мало!

Да-да. Как например в матче с Крыльями? smile
На одном бромантане высоко однако забрались.

ну нет у нас Вилковых и Еськовых,нет...приходится эконом методами.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 10:00) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Цитата: Седой
Возможно, но, без помощи судей очков было бы меньше

Так судьи и отобрали не мало!

Да-да. Как например в матче с Крыльями? smile
На одном бромантане высоко однако забрались.


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№6 Написал: Асергеич (Сегодня, 09:59) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: patriot
бромантан дешевле обходится

Умник, что завидно? сам захотел попробывать?
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Возможно, но, без помощи судей очков было бы меньше

Так судьи и отобрали не мало!
Регистрация: 13.08.2009
№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
Зенит очков 10 набрал только благодаря судьям

А Доброе Слово не только кошке приятно.


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Миру - Мир !
Регистрация: 3.06.2012
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 09:15) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Краснодар»
бромантан дешевле судей обходится


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 08:50) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Возможно, но, без помощи судей очков было бы меньше


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 08:46) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит очков 10 набрал только благодаря судьям
Регистрация: 2.08.2009
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