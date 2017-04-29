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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань"
Московское "Динамо" в матче 34-го тура ФНЛ на выезде обыграло "Кубань" - 1:0.
ФНЛ
34 тур
"Кубань" - "Динамо" 0:1
Голы: Темников, 90+2
"Кубань": Дюпин, Бугаев (Гапон, 76), Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Гай, Якуба, Гогниев (Житнев, 84), Обухов (Лобкарёв, 74)
"Динамо": Шунин, Морозов, Терехов, Рыков, Хольмен, Катрич, Сапета, Кузьмин, Бечирай (Погребняк, 79), Панченко, Луценко (Темников, 46)
Предупреждения: Якуба, 37, Панченко, 56, Рыков, 61, Морозов, 90+2
ФНЛ
34 тур
"Кубань" - "Динамо" 0:1
Голы: Темников, 90+2
"Кубань": Дюпин, Бугаев (Гапон, 76), Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Гай, Якуба, Гогниев (Житнев, 84), Обухов (Лобкарёв, 74)
"Динамо": Шунин, Морозов, Терехов, Рыков, Хольмен, Катрич, Сапета, Кузьмин, Бечирай (Погребняк, 79), Панченко, Луценко (Темников, 46)
Предупреждения: Якуба, 37, Панченко, 56, Рыков, 61, Морозов, 90+2
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