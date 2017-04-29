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"Динамо" на выезде обыграло "Кубань"

Московское "Динамо" в матче 34-го тура ФНЛ на выезде обыграло "Кубань" - 1:0.

ФНЛ

34 тур

"Кубань" - "Динамо" 0:1

Голы: Темников, 90+2

"Кубань": Дюпин, Бугаев (Гапон, 76), Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Гай, Якуба, Гогниев (Житнев, 84), Обухов (Лобкарёв, 74)

"Динамо": Шунин, Морозов, Терехов, Рыков, Хольмен, Катрич, Сапета, Кузьмин, Бечирай (Погребняк, 79), Панченко, Луценко (Темников, 46)

Предупреждения: Якуба, 37, Панченко, 56, Рыков, 61, Морозов, 90+2
Теги: Динамо Кубань
Сегодня, 18:58
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:07) #
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Мужики! Сколько матчей выиграли проигрывая и сколько мячей забито на последних минутах. Так держать и в РФПЛ!
Регистрация: 11.04.2016
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