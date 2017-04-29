Спортивный директор "Шальке 04": не собираемся впадать в безграничную эйфорию

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Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Вчера 21:42
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Вчера 20:52
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Вчера 19:15
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
Вчера 19:12
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Вчера 19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Вчера 18:58
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
Вчера 18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Вчера 18:24
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
Вчера 18:18
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
Вчера 18:16
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
Спортивный директор "Шальке 04": не собираемся впадать в безграничную эйфорию
Спортивный директор "Шальке 04" Кристиан Хайдель прокомментировал победу своей команды в матче против "Байера".
"Если ты побеждаешь в пятницу, то выходные автоматически считаются удавшимися. Это лучшие выходные, которые можно себе представить. Поэтому все мы очень рады, что мы таким образом увозим домой три очка. Скажу честно, что я хорошо представляю себе ту ситуацию, в которой оказались леверкузенцы. Они очень хорошо начали. Мы могли на первой же минуте пропустить. Тогда матч сложился бы совершенно по-другому. Мы не хотели так играть в первые пять минут. Футболисты Леверкузена все проделали хорошо, но удача была на нашей стороне. Потом мы проявили невероятную эффективность. Мы могли даже забить ещё пару мячей. Мы рады, но не собираемся впадать в безграничную эйфорию. Мы сможем хорошо переварить эту победу", - цитирует Хайделя официальный сайт клуба.
"Если ты побеждаешь в пятницу, то выходные автоматически считаются удавшимися. Это лучшие выходные, которые можно себе представить. Поэтому все мы очень рады, что мы таким образом увозим домой три очка. Скажу честно, что я хорошо представляю себе ту ситуацию, в которой оказались леверкузенцы. Они очень хорошо начали. Мы могли на первой же минуте пропустить. Тогда матч сложился бы совершенно по-другому. Мы не хотели так играть в первые пять минут. Футболисты Леверкузена все проделали хорошо, но удача была на нашей стороне. Потом мы проявили невероятную эффективность. Мы могли даже забить ещё пару мячей. Мы рады, но не собираемся впадать в безграничную эйфорию. Мы сможем хорошо переварить эту победу", - цитирует Хайделя официальный сайт клуба.
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