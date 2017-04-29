Спортивный директор "Шальке 04": не собираемся впадать в безграничную эйфорию

Спортивный директор "Шальке 04" Кристиан Хайдель прокомментировал победу своей команды в матче против "Байера".



"Если ты побеждаешь в пятницу, то выходные автоматически считаются удавшимися. Это лучшие выходные, которые можно себе представить. Поэтому все мы очень рады, что мы таким образом увозим домой три очка. Скажу честно, что я хорошо представляю себе ту ситуацию, в которой оказались леверкузенцы. Они очень хорошо начали. Мы могли на первой же минуте пропустить. Тогда матч сложился бы совершенно по-другому. Мы не хотели так играть в первые пять минут. Футболисты Леверкузена все проделали хорошо, но удача была на нашей стороне. Потом мы проявили невероятную эффективность. Мы могли даже забить ещё пару мячей. Мы рады, но не собираемся впадать в безграничную эйфорию. Мы сможем хорошо переварить эту победу", - цитирует Хайделя официальный сайт клуба.