Маркус Вайнцирль: этот позитивный стимул мы сможем перенести и на следующие три матча

Главный тренер "Шальке 04" Маркус Вайнцирль поделился мнением о победе в матче против "Байера" (4:1).



"Мы очень рады этой полностью заслуженной победе. Конечно, в начале встречи нам немного повезло. Мы вполне могли оказаться в положении отыгрывающейся стороны. Три гола в течение нескольких минут придали нам уверенности в своих силах. Было видно, что мы можем успешно комбинировать и хорошо атаковать. Мы также решили в свою пользу много единоборств. Важно, что сразу после перерыва мы сделали счёт 4:0. Я надеюсь, что этот позитивный стимул мы сможем перенести и на следующие три матча. В этих матчах мы постараемся набрать как можно больше очков", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.