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Маурисио: хотим выиграть большое "класико" и сделать еще один шаг к чемпионству

Защитник "Спартака" Маурисио поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Мы хотим выиграть большое "класико" и проделали большой объём работы на тренировках ради этого. Если получится победить, мы сделаем ещё один шаг к чемпионству и почти наверняка гарантируем себе возвращение в Лигу чемпионов. Это добавляет мне мотивации", — цитирует Маурисио Lance.
Теги: Маурисио Спартак ЦСКА
Сегодня, 09:02
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(3)
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Вы ещё попробуйте

попробовать то попробуют.в любом случаае.в противном случае технарь 3-0 светит.а вот удачной ли будет эта попытка-узнаем в районе 7 вечера.надеюсь,не раньше.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вы ещё попробуйте
Регистрация: 17.05.2015
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