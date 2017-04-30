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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Филипп Лам: я забил не так много голов за "Баварию"? Да, могло быть и больше
Капитан "Баварии" Филипп Лам после пятой подряд победы мюнхенской команды в чемпионате Германии коротко резюмировал свою карьеру. По окончании этого сезона 33-летний футболист завершит карьеру.
"Восемь чемпионств Германии, 21 трофей. Да, это здорово. Не так много голов? Да, могло быть и больше!
Теперь я буду наслаждаться последними неделями, каждой тренировкой. Чувствую, что завершение карьеры — правильное решение. Чувствую это на тренировках и в играх", — цитирует Лама Goal.
"Восемь чемпионств Германии, 21 трофей. Да, это здорово. Не так много голов? Да, могло быть и больше!
Теперь я буду наслаждаться последними неделями, каждой тренировкой. Чувствую, что завершение карьеры — правильное решение. Чувствую это на тренировках и в играх", — цитирует Лама Goal.
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