Филипп Лам: я забил не так много голов за "Баварию"? Да, могло быть и больше

Капитан "Баварии" Филипп Лам после пятой подряд победы мюнхенской команды в чемпионате Германии коротко резюмировал свою карьеру. По окончании этого сезона 33-летний футболист завершит карьеру.



"Восемь чемпионств Германии, 21 трофей. Да, это здорово. Не так много голов? Да, могло быть и больше!



Теперь я буду наслаждаться последними неделями, каждой тренировкой. Чувствую, что завершение карьеры — правильное решение. Чувствую это на тренировках и в играх", — цитирует Лама Goal.