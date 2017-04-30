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Десять полицейских получили ранения во время матча "Вольфсбург" - "Бавария"

Во время матча 31-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" — "Бавария" пострадали десять полицейских, передает Bild.

По данным издания, фанаты "Баварии" забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками и стаканами. Не смотря на это, раненые полицейские смогли продолжить исполнять свои обязанности.

Также ранения получили болельщик "Баварии" и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении были заключены под стражу.

"Газета.ру"
Теги: Вольфсбург Бавария
Сегодня, 18:12
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