Десять полицейских получили ранения во время матча "Вольфсбург" - "Бавария"

Во время матча 31-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" — "Бавария" пострадали десять полицейских, передает Bild.По данным издания, фанаты "Баварии" забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками и стаканами. Не смотря на это, раненые полицейские смогли продолжить исполнять свои обязанности.Также ранения получили болельщик "Баварии" и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении были заключены под стражу.