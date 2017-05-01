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Денис Глушаков: это были не "похороны", а очередная победа и гол

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, автор победного гола в матче с ЦСКА (2:1), прокомментировал прошедшую встречу 26-го тура РФПЛ.

"Сегодня были не "похороны", а очередная победа и гол. Очередная команда, которую мы победили. Болельщики с самого начала сезона кричат, что мы чемпионы – видимо, чувствовали, что будем побеждать.

Мы пока не завершили начатое дело, нужно его закончить, и тогда будем кричать. В раздевалке не кричали, просто поздравили друг друга. Обе команды хотели победить, на то оно и дерби, поэтому были ошибки с каждой стороны.

С ногой у меня все нормально, просто устал, и ее свело. Тошич задел меня совсем немного, больше испуг был, но по ноге попал. Мы последний раз побеждали ЦСКА два раза в сезоне в 1999 году? Приятно нарушенная традиция", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:57
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18
(4)
№18 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 12:32) #
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online

utekay,
Бомжи,на своего просмотрите
Регистрация: 12.02.2017
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Настоящий капитан свинарника - это Артемий ибн Шлюба.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Косноязычный и тупой...настоящий капитан свинарника.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Лучший кэп Спартака в 21-м веке.

Цитата: капля никотина
Это все же были похороны - похороны прежней говноадминки , которая полностью изничтожила сама себя, потратив миллиарды заграничных долларов для создания одной большой теплицы для Зины и ее подпeздышeй , одной огромной "вертикали", торчащей из большого сейфа доброго дедушки Газпрома, одной горбатой горы. что родила пeдeрaстическую мышь в монистах и с хлыстом.

Этого больше уже никогда не будет, хотя конечно, реставрация возможна, - но Зина уже масло пролила и несомненно нырнет под трамвай. Запряженный конкой.

... и в роли Воланда МаКар))


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:12) #
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положил и самолётиком улетел stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Всё таки восхищаюсь тренерским талантом Гончаренко!
С таким "малобюджетно-пенсионерским
" составом, который сейчас (да и в будущем) у ЦСКА, команда ИГРАЕТ, претендует на ЛЧ (и не безосновательно) а вчера прямо таки ДАЛА БОЙ Спартаку!
Поставь на место Гончаренко Цыгана или того же распиаренного Виллаша-Боаша, за какое место сейчас кони бы боролись?
Даже не за зону ЛЕ.

Что вчера показал Гончаренко??? Хорошо что не 2 -5 все закончилось. Спартак играет на 70% своих возможностей благодоря исключительно подбору игроков и сплоченности команды. Белорус напортачил в том, что решил играть в открытый футбол со Спартаком и обрек себя на поражение, он явно накосячил . 10 очков разницы при относительно не самой хорошей игры КБ говорят о том что Цкг да и Зенит просто не готовы сегодня выдержать конкуренцию. Одни нищие , вторые ошиблись с тренером
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:06) #
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  •  (0)

Цитата: syamtomov
Всё таки восхищаюсь тренерским талантом Гончаренко!
С таким "малобюджетно-пенсионерским
" составом, который сейчас (да и в будущем) у ЦСКА, команда ИГРАЕТ, претендует на ЛЧ (и не безосновательно) а вчера прямо таки ДАЛА БОЙ Спартаку!

Гончаренко играет в ту же игру Слуцкого, просто, немного встряхнул команду, слишком привыкшую к ЛВС.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (2)

типа над уфой, гы
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +5
  •  (7)
online

Это все же были похороны - похороны прежней говноадминки , которая полностью изничтожила сама себя, потратив миллиарды заграничных долларов для создания одной большой теплицы для Зины и ее подпeздышeй , одной огромной "вертикали", торчащей из большого сейфа доброго дедушки Газпрома, одной горбатой горы. что родила пeдeрaстическую мышь в монистах и с хлыстом.

Этого больше уже никогда не будет, хотя конечно, реставрация возможна, - но Зина уже масло пролила и несомненно нырнет под трамвай. Запряженный конкой.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: сектант
Я кстати не пою дифирамбы гончаренко..ему достался очень опытный и сыграный клуб

Опытная сыгранная команда, которая скупила почти всех лучших российских игроков, досталась и Цыгану.
Причём, в отличие от Гончаренко, у Цыгана НЕТ проблем с покупкой новых футболёров.
Да, не уровня Халка, но достаточно добротных по европейским меркам.
И ЧТО??? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я кстати не пою дифирамбы гончаренко..ему достался очень опытный и сыграный клуб
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: сектант
Поддерживаю!

Ещё когда у нас не было Карреры, но были нардеп и Егорка, я прямо криком кричал здесь на сайте в надежде, что Педун меня услышит: "НАЗНАЧАЙ ГОНЧАРЕНКО!!!".
Но пришёл Каррера, который по таланту, по крайней мере, не хуже.
Чему я (и не только я) рад несказанно!

Цитата: murchelo06
Большой привет дровосеку

С каких это пор ПОЛЕНО стало Дровосеком? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 11:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Большой привет дровосеку , который пошел к бомжам за трофеями laughing
Регистрация: 9.06.2011
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Всё таки восхищаюсь тренерским талантом Гончаренко!
С таким "малобюджетно-пенсионерским
" составом, который сейчас (да и в будущем) у ЦСКА, команда ИГРАЕТ, претендует на ЛЧ (и не безосновательно) а вчера прямо таки ДАЛА БОЙ Спартаку!
Поставь на место Гончаренко Цыгана или того же распиаренного Виллаша-Боаша, за какое место сейчас кони бы боролись?
Даже не за зону ЛЕ. smile

Поддерживаю!Вообще кони в этом сезоне..да как и в прошлом заслуживают уважения!Березуцкие и акинфеев конечно старая гвардия.Респект.
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:18) #
  • +8
  •  (12)
online

Всё таки восхищаюсь тренерским талантом Гончаренко!
С таким "малобюджетно-пенсионерским
" составом, который сейчас (да и в будущем) у ЦСКА, команда ИГРАЕТ, претендует на ЛЧ (и не безосновательно) а вчера прямо таки ДАЛА БОЙ Спартаку!
Поставь на место Гончаренко Цыгана или того же распиаренного Виллаша-Боаша, за какое место сейчас кони бы боролись?
Даже не за зону ЛЕ. smile
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:15) #
  • +6
  •  (10)

КРАСАВЧЕК blush
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:07) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Дениска провёл контрольный в голову дохлой кобыле bowtie


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:00) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
очередная,обыденная победа smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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