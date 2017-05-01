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Вчера 21:42
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Вчера 21:28
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Евгений Боровик: судья внес свои коррективы в матч (1)
Ули Хенесс: только покупкой дорогостоящих игроков проблем "Баварии" не решить
Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что покупка новых игроков не решит проблемы клуба.
"Часто говорят, что покупка новых игроков является панацеей от всех бед. Но я сам так не считаю. Если бы у нас в матче с дортмундской "Боруссией" было еще два дорогостоящих игрока, то мы, возможно, вновь не смогли бы победить. Только покупкой игроков проблем "Баварии" не решить", - цитирует Хенесса TZ.
Напомним, дортмундская "Боруссия" победила "Баварию" в полуфинале Кубка Германии (3:2).
Газета.ru
"Часто говорят, что покупка новых игроков является панацеей от всех бед. Но я сам так не считаю. Если бы у нас в матче с дортмундской "Боруссией" было еще два дорогостоящих игрока, то мы, возможно, вновь не смогли бы победить. Только покупкой игроков проблем "Баварии" не решить", - цитирует Хенесса TZ.
Напомним, дортмундская "Боруссия" победила "Баварию" в полуфинале Кубка Германии (3:2).
Газета.ru
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