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Дзюба и Шатов - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Томью"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на выездную встречу 26-го тура премьер-лиги с "Томью".

"Зенит": Лунёв, Жирков, Иванович, Кришито, Смольников, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Данни, Дзюба, Шатов.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:15
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№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Глюьа будет биться за зону он, так сказать, потенциальный трофей


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.

ему некогда,он трофеи считает.

У него их больше чем у вас в обозримом прошлом и настоящем blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:31) #
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Цитата: suvirinimas
за исключением никчемного Дзюбы, не имеющего техники, скорости, дриблинга с мячом.

Папа-Дзюба с тобой бы яростно поспорил. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Serg
Оставайся Шлюба в Зине
Будешь ихним королём...

И чего-то тёмка давно вью не давал, уж не заболел-ли? Народ волнуется...

ему некогда,он трофеи считает.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: Faraon13 (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Состав неплохой за исключением никчемного Дзюбы, не имеющего техники, скорости, дриблинга с мячом. Когда наконец Зенит приобретет сильного нападающего, чтобы побороться в следующем году за чемпионство. Проблема Зенита в отсутствии нападающих европейского уровня.

им нельзя,если купят,то Дзю на лавку,а эта тот еще персонаж,много нового о Зените ,его тренере и болельщиках узнают,поэтому только великий Дзю
Регистрация: 25.04.2017
№9 Написал: Serg (Сегодня, 12:29) #
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Оставайся Шлюба в Зине
Будешь ихним королём...

И чего-то тёмка давно вью не давал, уж не заболел-ли? Народ волнуется...


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Цитата: Visio
Опять цыган Кержа не выпускает, что он в этого Дзюбы упёрся


Упрямый он. Да и покуй ему, видимо.

Конечно покуй. ..он же в Турцию намылился, поскорей бы уже...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Опять цыган Кержа не выпускает, что он в этого Дзюбы упёрся

Таблица слева. А Керж свою биографию пусть дописывает.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Счастливый Шлюба смакует чемпионство Спартака. Гол то праздновать будешь в ворота бывшей команды? Посвятишь ли его ты Спартаку?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Опять цыган Кержа не выпускает, что он в этого Дзюбы упёрся


Упрямый он. Да и покуй ему, видимо.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем Зюбу выпускают? У него же уже золотые медали smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:21) #
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online

Состав неплохой за исключением никчемного Дзюбы, не имеющего техники, скорости, дриблинга с мячом. Когда наконец Зенит приобретет сильного нападающего, чтобы побороться в следующем году за чемпионство. Проблема Зенита в отсутствии нападающих европейского уровня.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять цыган Кержа не выпускает, что он в этого Дзюбы упёрся
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эрнани И Гарсия в опорке.Решили проиграть центр поля молодежке Томи?Или их уровень только с молодежкой играть?


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
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