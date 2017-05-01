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Классовая борьба. Питерцы обыграли "Томь" и поднялись на второе место
"Зенит", благодаря мячам Олега Шатова и Мигеля Данни, завоевал три очка на выезде в Томске и обогнал ЦСКА в турнирной таблице. Теперь команда Луческу является главным кандидатом на вторую путевку в Лигу Чемпионов
Шикарная возможность
ЦСКА проиграл в главном дерби страны и подарил "Зениту" великолепный шанс занять второе лигочемпионское место. Для того, чтобы опередить "красно-синих" в турнирной таблице, Питеру надо было всего-то обыграть томскую молодёжь. Правда, выигрывать предстояло на выезде. А там было просто только "Ростову". Но следует помнить, то была лишь первая игра после перерыва, когда сибиряки ещё не до конца поняли, где они оказались и какие соперники им противостоят.
Проблемы Луческу
К тому же "Зенит" в предыдущих турах показал, что находится явно не в идеальном состоянии. Обескровленный "Урал" был дожат с громадным трудом, а "Оренбург" и вовсе создал больше опасных моментов, чем именитый соперник. Повезло с назначенным пенальти, иначе очков можно было не досчитаться и на выезде против команды Едвокимова.
Холостое владение
"Зенит", конечно, играл гораздо настойчивее. Гости подавляюще владели мячом и пытались как-то это использовать. Но "Томь" держалась спокойно и достойно. Хозяйская команда не сбивалась в штрафной площади, не опускалась, насовсем оставляя противнику центр поля. Томичи пытались и огрызаться, но получалось совсем невыразительно и неопасно. Максимум - добирались до линии обороны питерцев и там теряли снаряд.
Моментами "Зенит" подавливал, но опять же без особой конкретики. Получались лишь фланговые наскоки, заканчивавшиеся безадресными прострелами и кросами. За первые двадцать минут питерцы сподобились на один единственный удар в створ.
На экваторе тайма гости вовсе встали. "Томь" покорно откатилась назад, перестала прямо держать спину. Взламывать такую концентрированную оборону было ещё тяжелее, но было больше места для маневра в центре.
Выплеск эмоций
Заметных игровых событий практически не происходило, и потому футболисты решили добавить немного от себя. В центре поля Соболев схватил Кришито и продемонстрировал что-то из борьбы, швырнув итальянского защитника на газон. Последний не стал терпеть подобного обращения и плюхнул россиянину по лицу. Судья Галимов не стал никого удалять, ограничившись предупреждениями жёлтого цвета.
Нарушение Данни в пользу "Зенита"
Останавливая одну из контратак "Томи", питерский португалец нарушил правила на своём рабочем левом фланге. Хозяева большими силами двинулись штрафную Лунёва, понимая, насколько редкая возможность забить их ожидает. Но мяч после навеса оказался перехвачен, а "сине-бело-голубые" устроили молниеносный ответ, по итогам которого Олег Шатов отправил мяч в сетку. Стоило "Томи" лишь один раз по-настоящему раскрыться, как Питер наказал сибиряков за подобную смелость.
Не меняя шаг
Второй тайм протекал в похожем ключе. "Зенит" владел мячом и давил, изредка срываясь на остроту. Не хватало движения и скорости, свежести решений. Впрочем, питерцы не особо и стремились взрывать игру. Они действовали достаточно ровно, дожидаясь помарок соперника. И вполне преуспевали в этом. Победы, добытые таким образом, принято называть "на классе".
Несчастный Эрнани
Неоднозначное приобретение "Зенита" проваливал очередной матч. Эрнани медлил, передерживая мяч, не двигался без него, раздражая партнёров, и неудачно шёл в обводку. Моментами бразилец выглядел так, будто не знал где он и как вообще здесь оказался. Так что решение Луческу заменить его в середине второго тайма никаких вопросов не вызвало.
Больше смелости
Заключительную часть встречи "Томь" прибавила в агрессии. Понимая, что большой разницы, с каким счётом проигрывать, нет, хозяева начали более активно действовать впереди, задействовать в атаке больше футболистов. Но на ударную позицию выйти "томичам" никак не удавалось. Самые интересные подходы сибиряков стопорились на линии штрафной Андрея Лунёва.
А вот "Зениту" это пошло только на руку. В результате таких метаморфоз вскрывать защитные линии хозяев стало гораздо проще, чем и воспользовался Данни. Шатов прострел от лицевой на линию вратарской, откуда португалец спокойно расстрелял ворота Мелихова.
Игра на этом была сделана. У "Томи" и так не было особенных шансов спасти эту игру, а уж отыграться с 0:2 - и подавно. На последние минуты вышел Кержаков к восторгу гостевых болельщиков, но ничем особенным не запомнился. "Зенит" спокойно и грамотно довёл игру без результативных событий до финального свистка.
Голы: Шатов, 35, Данни, 83.
"Томь": Мелихов, Митерев, Пулич (Букачёв, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88).
"Зенит": Лунёв, Жирков, Иванович, Кришито, Смольников, Хави Гарсия, Эрнани (Цаллагов, 62), Жулиано (Мак, 77), Данни, Дзюба, Шатов (Кержаков, 87).
Предупреждения: Соболев, 31, Кришито, 31, Данни, 84.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Шикарная возможность
ЦСКА проиграл в главном дерби страны и подарил "Зениту" великолепный шанс занять второе лигочемпионское место. Для того, чтобы опередить "красно-синих" в турнирной таблице, Питеру надо было всего-то обыграть томскую молодёжь. Правда, выигрывать предстояло на выезде. А там было просто только "Ростову". Но следует помнить, то была лишь первая игра после перерыва, когда сибиряки ещё не до конца поняли, где они оказались и какие соперники им противостоят.
Проблемы Луческу
К тому же "Зенит" в предыдущих турах показал, что находится явно не в идеальном состоянии. Обескровленный "Урал" был дожат с громадным трудом, а "Оренбург" и вовсе создал больше опасных моментов, чем именитый соперник. Повезло с назначенным пенальти, иначе очков можно было не досчитаться и на выезде против команды Едвокимова.
Холостое владение
"Зенит", конечно, играл гораздо настойчивее. Гости подавляюще владели мячом и пытались как-то это использовать. Но "Томь" держалась спокойно и достойно. Хозяйская команда не сбивалась в штрафной площади, не опускалась, насовсем оставляя противнику центр поля. Томичи пытались и огрызаться, но получалось совсем невыразительно и неопасно. Максимум - добирались до линии обороны питерцев и там теряли снаряд.
Моментами "Зенит" подавливал, но опять же без особой конкретики. Получались лишь фланговые наскоки, заканчивавшиеся безадресными прострелами и кросами. За первые двадцать минут питерцы сподобились на один единственный удар в створ.
На экваторе тайма гости вовсе встали. "Томь" покорно откатилась назад, перестала прямо держать спину. Взламывать такую концентрированную оборону было ещё тяжелее, но было больше места для маневра в центре.
Выплеск эмоций
Заметных игровых событий практически не происходило, и потому футболисты решили добавить немного от себя. В центре поля Соболев схватил Кришито и продемонстрировал что-то из борьбы, швырнув итальянского защитника на газон. Последний не стал терпеть подобного обращения и плюхнул россиянину по лицу. Судья Галимов не стал никого удалять, ограничившись предупреждениями жёлтого цвета.
Нарушение Данни в пользу "Зенита"
Останавливая одну из контратак "Томи", питерский португалец нарушил правила на своём рабочем левом фланге. Хозяева большими силами двинулись штрафную Лунёва, понимая, насколько редкая возможность забить их ожидает. Но мяч после навеса оказался перехвачен, а "сине-бело-голубые" устроили молниеносный ответ, по итогам которого Олег Шатов отправил мяч в сетку. Стоило "Томи" лишь один раз по-настоящему раскрыться, как Питер наказал сибиряков за подобную смелость.
Не меняя шаг
Второй тайм протекал в похожем ключе. "Зенит" владел мячом и давил, изредка срываясь на остроту. Не хватало движения и скорости, свежести решений. Впрочем, питерцы не особо и стремились взрывать игру. Они действовали достаточно ровно, дожидаясь помарок соперника. И вполне преуспевали в этом. Победы, добытые таким образом, принято называть "на классе".
Несчастный Эрнани
Неоднозначное приобретение "Зенита" проваливал очередной матч. Эрнани медлил, передерживая мяч, не двигался без него, раздражая партнёров, и неудачно шёл в обводку. Моментами бразилец выглядел так, будто не знал где он и как вообще здесь оказался. Так что решение Луческу заменить его в середине второго тайма никаких вопросов не вызвало.
Больше смелости
Заключительную часть встречи "Томь" прибавила в агрессии. Понимая, что большой разницы, с каким счётом проигрывать, нет, хозяева начали более активно действовать впереди, задействовать в атаке больше футболистов. Но на ударную позицию выйти "томичам" никак не удавалось. Самые интересные подходы сибиряков стопорились на линии штрафной Андрея Лунёва.
А вот "Зениту" это пошло только на руку. В результате таких метаморфоз вскрывать защитные линии хозяев стало гораздо проще, чем и воспользовался Данни. Шатов прострел от лицевой на линию вратарской, откуда португалец спокойно расстрелял ворота Мелихова.
Игра на этом была сделана. У "Томи" и так не было особенных шансов спасти эту игру, а уж отыграться с 0:2 - и подавно. На последние минуты вышел Кержаков к восторгу гостевых болельщиков, но ничем особенным не запомнился. "Зенит" спокойно и грамотно довёл игру без результативных событий до финального свистка.
Чемпионат России
26 тур
"Томь" - "Зенит" 0:2
26 тур
"Томь" - "Зенит" 0:2
Голы: Шатов, 35, Данни, 83.
"Томь": Мелихов, Митерев, Пулич (Букачёв, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88).
"Зенит": Лунёв, Жирков, Иванович, Кришито, Смольников, Хави Гарсия, Эрнани (Цаллагов, 62), Жулиано (Мак, 77), Данни, Дзюба, Шатов (Кержаков, 87).
Предупреждения: Соболев, 31, Кришито, 31, Данни, 84.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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