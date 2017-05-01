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Артем Дзюба: могли забить 5-6 голов, но допускаем элементарные ошибки

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал первый тайм матча 26-го тура РФПЛ с "Томью" (1:0).

"Плохо играем, нервно, хотя полностью владеем преимуществом. Могли забить 5-6 голов, но допускаем элементарные ошибки. Последнее время так играем, не знаю, с чем это связано.

Хочу ли я забить "Томи"? Я люблю Томск, здесь прошла моя молодость, с большим теплом буду вспоминать это время. Конечно, хочется отличиться, но сейчас главная задача занять второе место и попасть в Лигу чемпионов", - передает слова Дзюбы "Чемпионат".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:21
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7
(0)
№7 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Lokoflesh
Понятно одно, в новой ЛЧ нашим клубам очков не собрать. У СпаМа оборона слабая, у ЦСКА великовозрастная оборона и нету напа, у Зины революции, как после некачественной еды в животе.
Вся надежда будет на Ростов и Краснодар, в очередной раз.

Вот с этим не поспоришь. И видимо проблемы не клубные, а исключительно из-за уровня нашей лиги. Но в целом считаю что победа Спартака заслужена, честь и хвала Каррере.
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Понятно одно, в новой ЛЧ нашим клубам очков не собрать. У СпаМа оборона слабая, у ЦСКА великовозрастная оборона и нету напа, у Зины революции, как после некачественной еды в животе.
Вся надежда будет на Ростов и Краснодар, в очередной раз.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 14:57) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: DROOZD
Цитата: Пётр Градов
Раз в 15 лет и мясо стреляет

Вы б градов , прежде чем куйню писать,осмыслили б своим умишком ,какое было воздержание у бОмжей ,перед памятным выстрелом wink лет 48 ,между эякуляциями,не? relaxed эх градов,глор бомжеложец smirk

Куда уж нам до бромонтановых чемпиёнств
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пётр Градов
Раз в 15 лет и мясо стреляет

Вы б градов , прежде чем куйню писать,осмыслили б своим умишком ,какое было воздержание у бОмжей ,перед памятным выстрелом wink лет 48 ,между эякуляциями,не? relaxed эх градов,глор бомжеложец smirk


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 14:43) #
  • -6
  •  (8)
online

Раз в 15 лет и мясо стреляет
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (6)

Какое второе место с такой недоигрой?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:33) #
  • +5
  •  (11)

Планида твоя, Тёма, такая - плыть топляком по реке мимо берегов Несбывшегося.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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