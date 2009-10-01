Мирча Луческу: поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о матче с «Томью» (2:0).— Сложная игра получилась. Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль бы получился более зрелищным и болельщики были бы более довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника.Первый тайм, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника и забил Шатов, сделали много фланговых передач. Во втором тайме поле испортилось и игра проходила совсем по-другому.Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще — были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.— Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом «Галатасарая», поскольку был все время в Петербурге.— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в Премьер-лигу.Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать. Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее.Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков и на таких полях игроки получают больше всего травм.