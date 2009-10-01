Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Мирча Луческу: поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о матче с «Томью» (2:0).

— Сложная игра получилась. Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль бы получился более зрелищным и болельщики были бы более довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника.

Первый тайм, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника и забил Шатов, сделали много фланговых передач. Во втором тайме поле испортилось и игра проходила совсем по-другому.

Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще — были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.

— Турецкие СМИ писали о вашей встрече с президентом «Галатасарая». Правда ли это?

— Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом «Галатасарая», поскольку был все время в Петербурге.

— Какое впечатление произвела «Томь» на вас?

— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в Премьер-лигу.

Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать. Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков и на таких полях игроки получают больше всего травм.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 15:51
Напечатать
17
(0)
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (1)
online

Гитару создавай. И учи - как там во тьме неоднократно в ночь


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (2)

кто владеет нацдостоянием, тот и должен заботиться о полях
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Для спектаклей есть "замечательное поле" на "Газпром-Арене", - вот там и ставь шедевры.....)))))))))))))))))

там и сама арена шедевр))
Регистрация: 18.07.2011
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для спектаклей есть "замечательное поле" на "Газпром-Арене", - вот там и ставь шедевры.....)))))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (3)

Поле среднее. Работа режиссера трансляции и оператора приятно удивила . С их скромными средствами,ни разу не задержали ритм матча. . Комментаторы ни разу не похвалили их, а зря.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:35) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотри на наше домашнее поле и молчи в тряпочку.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: garry topor
Цитата: ckorp
Потому как команда разобрана сейчас и все это понимают. Чего греха таить. Пока так. Будет лучше со временем, когда вся мишура ненужная сойдет. Спартаковские болельщики, как они сами же писали, верили в свою команду, и вот она почти чемпион. Вот и мы также.

жалко, что таких как ты, понимающих, мало осталось, а этом сайте тем более. Сколько тут говна выливалось перед матчами, пипец.

Соглашусь. Все это я читал... Но понимающих-то много еще, просто стоит кому-то начать оскорблять какую-то из команд или болел, и все-конца и края не видно. Я на ваш коммент написал потому как он нормальный и разумный.
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:31) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну значит с судейством порядок был........
В Питере НЫТЬ!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Потому как команда разобрана сейчас и все это понимают. Чего греха таить. Пока так. Будет лучше со временем, когда вся мишура ненужная сойдет. Спартаковские болельщики, как они сами же писали, верили в свою команду, и вот она почти чемпион. Вот и мы также.

жалко, что таких как ты, понимающих, мало осталось, а этом сайте тем более. Сколько тут говна выливалось перед матчами, пипец.
Регистрация: 26.06.2008
№8 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будулай совсем уже перебрал все варианты "оправданий". как хоть вы его терпите еще... даже недавний итальянец ваш был менее плачущий...
Регистрация: 14.03.2010
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот уж про поле бы обладатели гниющего, плешивого, картофельного, подкрашенного с пластиковыми вставками вибратора-поля не заикались бы лучше.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
smile По новым правилам, удар игрока Зенита по лицу игроку другой команды не считается основанием для удаления. mask
ничего не меняется...и это гавно в ЛЧ собралось
Регистрация: 18.07.2011
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Виновные в низком месте Зины (по Плаческу).
1. Судьи.
2. Поля.
3. Судьи подсуживающие СпаМу.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: garry topor
На Октрытии поле позволяло всё, чтож не сделали спектакль?

Потому как команда разобрана сейчас и все это понимают. Чего греха таить. Пока так. Будет лучше со временем, когда вся мишура ненужная сойдет. Спартаковские болельщики, как они сами же писали, верили в свою команду, и вот она почти чемпион. Вот и мы также.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да хватит уже, спектаклей, то...


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:03) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
но даже не смотря на качество газона игроки голубой команды показали чемпионскую игру,матч по истине стал украшением тура.наверняка даже зрители не все уснули,наблюдая за такой фееричной игрой голубых львов.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
На Октрытии поле позволяло всё, чтож не сделали спектакль?
Регистрация: 26.06.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.