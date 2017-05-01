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"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет

В матче 26-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле не смог одержать победу над "Анжи".

Чемпионат России

26 тур

"Краснодар" - "Анжи" 0:0

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Торбинский, Газинский, Классон (Перейра, 46), Каборе, Подберёзкин (Жоаозиньо, 71), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Тетрашвили, Фибель, Жиров, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Будковский (Форбс, 13 (Долгов, 81)), Прудников (Эззатоллахи, 65), Яковлев

Предупреждения: Гулиев, 35, Перейра, 54, Яковлев, 61, Мусалов, 65, Торбинский, 84, Юрченко, 90+2
Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 19:55
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10
(0)
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Краснодар потерял отличный шанс приблизиться к тройке вплотную и побороться за медали.Теперь тройка практически определилась окончательно.А за четвертую строчку вполне поборется Ростов,поэтому Краснодару очки терять теперь нельзя катастрафически.


К какой тройке,может к двойке?
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Не гони на Сергея Николаевича. Ну не угадал он с тренером.


А при чем здесь тренер? Всё дело в семечках... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Анжи Григоряна поначалу попробовали(со свиньями) играть в открытый футбол, и поплатились за это(свиньям повезло). С тех пор автобус, и Краснодар стал очередной жертвой, попал под колёса.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: imaginary (Сегодня, 20:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
играть начали только последние 10 минут, из Шалимова явно хреновый мотиватор

до этого 80 минут катали мяч, в надежде может передача какая через центр пройдёт, не прошла
мда, а Ростов близко, можно пролететь мимо ЛЕ
Регистрация: 7.02.2010
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Hitman
Краснодар окончательно в черный список,нельзя добиться высоких результатов если постоянно прогибаться под пуловых,с этим клубом давно все ясно,сегодня это подтвердилось окончательно,помойка армянская

Не гони на Сергея Николаевича. Ну не угадал он с тренером.Был ведь разговор по поводу Григоряна,но оставили кляузника Шалимова,не захотели лишних разговоров по поводу национальности. А жаль,с Григоряном точно за медали боролись бы.
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
и как коровы будут обыгрывать бомжеишаков,спрашивается??


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:59) #
  • +4
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online

Цитата: Hitman
сегодня это подтвердилось окончательно,помойка армянская

ну не идиот ли? ))) риторический вопрос


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар потерял отличный шанс приблизиться к тройке вплотную и побороться за медали.Теперь тройка практически определилась окончательно.А за четвертую строчку вполне поборется Ростов,поэтому Краснодару очки терять теперь нельзя катастрафически.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 19:57) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар окончательно в черный список,нельзя добиться высоких результатов если постоянно прогибаться под пуловых,с этим клубом давно все ясно,сегодня это подтвердилось окончательно,помойка армянская.Прав Григорян,какой это нах Топ клуб? sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Краснодар мастеровитее.
Но в этом матче Анжи подкупил тем, что знали, чего хотели и добились!
Пока были силы, довольно неплохо прессинговали.
И тренер у них очень грамотный.
Так держать!
Регистрация: 11.06.2016
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