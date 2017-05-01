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"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет
В матче 26-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле не смог одержать победу над "Анжи".
Чемпионат России
26 тур
"Краснодар" - "Анжи" 0:0
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Торбинский, Газинский, Классон (Перейра, 46), Каборе, Подберёзкин (Жоаозиньо, 71), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Тетрашвили, Фибель, Жиров, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Будковский (Форбс, 13 (Долгов, 81)), Прудников (Эззатоллахи, 65), Яковлев
Предупреждения: Гулиев, 35, Перейра, 54, Яковлев, 61, Мусалов, 65, Торбинский, 84, Юрченко, 90+2
Чемпионат России
26 тур
"Краснодар" - "Анжи" 0:0
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Торбинский, Газинский, Классон (Перейра, 46), Каборе, Подберёзкин (Жоаозиньо, 71), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Тетрашвили, Фибель, Жиров, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Будковский (Форбс, 13 (Долгов, 81)), Прудников (Эззатоллахи, 65), Яковлев
Предупреждения: Гулиев, 35, Перейра, 54, Яковлев, 61, Мусалов, 65, Торбинский, 84, Юрченко, 90+2
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