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"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче Лиги Европы
В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Аякс" на своем поле крупно обыграл "Лион" – 4:1.
Лига Европы
1/2 финала
"Аякс" - "Лион" 4:1
Гол: Траоре, 26, 71, Дольберг, 37, Юнес, 50 - Вальбуэна, 66
"Аякс": Онана, Тете, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Классен, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72), Дольберг (Нерес, 89), Траоре, Юнес (Клюйверт, 80)
"Лион": Лопеш, Жалле (Рафаэл, 69), Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар (Геззаль, 59), Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне (Лакасетт, 76)
Предупреждения: де Лигт, 32, Гоналон, 43, Траоре, 65
Лига Европы
1/2 финала
"Аякс" - "Лион" 4:1
Гол: Траоре, 26, 71, Дольберг, 37, Юнес, 50 - Вальбуэна, 66
"Аякс": Онана, Тете, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Классен, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72), Дольберг (Нерес, 89), Траоре, Юнес (Клюйверт, 80)
"Лион": Лопеш, Жалле (Рафаэл, 69), Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар (Геззаль, 59), Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне (Лакасетт, 76)
Предупреждения: де Лигт, 32, Гоналон, 43, Траоре, 65
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