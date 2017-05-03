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"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Аякс" на своем поле крупно обыграл "Лион" – 4:1.

Лига Европы

1/2 финала

"Аякс" - "Лион" 4:1

Гол: Траоре, 26, 71, Дольберг, 37, Юнес, 50 - Вальбуэна, 66

"Аякс": Онана, Тете, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Классен, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72), Дольберг (Нерес, 89), Траоре, Юнес (Клюйверт, 80)

"Лион": Лопеш, Жалле (Рафаэл, 69), Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар (Геззаль, 59), Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне (Лакасетт, 76)

Предупреждения: де Лигт, 32, Гоналон, 43, Траоре, 65
Теги: Аякс Лион
Сегодня, 21:42
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6
(1)
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:27) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: следующий
Цитата: Кир Мяс
Ростова на них нет

Вопрос.
Где сейчас Ростов, а где Аякс?


Ростов возил МЮ, а не какой-то Лион, этот Лион с Аяксом ничто по сравнению с Ростовым
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: следующий (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Кир Мяс
Ростова на них нет

Вопрос.
Где сейчас Ростов, а где Аякс?
Регистрация: 14.12.2012
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
Ростова на них нет

говнофутбол только в группе может прокатить
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (8)

Ростова на них нет
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
класс,приятно смотреть!!!хорошо бы финал Аякс Сельта,игра в атаку без автобусов
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (1)

давно таких классных матчей не видел, игра без защиты, обалденный матч
Регистрация: 8.01.2017
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