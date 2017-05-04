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Роберт Левандовски впервые стал отцом

Сегодня у нападающего "Баварии" Роберта Левандовски и его жены Анны родилась дочь, которую назвали Кларой.

Отметим, что это первый ребёнок в семье футболиста.
Теги: Бавария Левандовски
Вчера, 23:23
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