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"Спартак" благодаря голу Промеса с пенальти обыграл "Томь"

В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле взял верх над "Томью".

Чемпионат России

27 тур

"Спартак" - "Томь" 1:0

Гол: Промес, 16 (пен.)

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Промес, Глушаков, Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Луиш (Адриано, 65)

"Томь": Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 73), Голышев, Сасин, Соболев

Предупреждения: Ещенко, 29, Митерев, 34
Теги: Спартак Томь
Сегодня, 20:55
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74
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№74 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:14) #
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online

Жду пенальти в пользу Спартака в Перми. Обязательно.

Следующий тур должен порадовать болельщиков Великого Клуба.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№73 Написал: Quincy (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
нравится читать истеричные бомжекомменты,про якобы помощь судей на протяжение всего сезона и про то что будет в ЛЧ,только это наш выход в ЛЧ,а вам еще за нее бороться,уж хуже вас там просто невозможно выступить,бомже даже с заряженными шариками показывали себя нулищем smile
Регистрация: 2.09.2016
№72 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:12) #
  • 0
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online

такие трудные матчи особенно с командами-автобусами случаются, ростов наравне игравший с мю ваще влетел арсеналу, так что ничего страшного. бывает.....
Регистрация: 7.12.2016
№71 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
гы...а троллили-то, троллили, когда мы Томь всего лишь 2-0 обыграли...


Так у вас игры нет,а у нас моментов было пару матчей.
Регистрация: 12.02.2013
№70 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Томь со всеми играла так,как сегодня со Спартаком,они бы были в середине таблицы.
Регистрация: 27.03.2011
№69 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: maradona72
Карлики в матчах с Великими обычно прыгают выше своей макушки

Доказано матчем Спартак-Зенит.

Это матч как раз исключение из правил. Не смог Зенит прыгнуть выше головы.
Регистрация: 18.04.2010
№68 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:09) #
  • +2
  •  (2)
online

Лучше бы пенальти не дал судья(тем более,что он был неубедителен) - глядишь тогда и сыграли бы лучше.С другой стороны,это был самый неприятный соперник из всех оставшихся.А Промесу пора уже мозги вправлять - "звездочку" парень явно словил.
Регистрация: 20.03.2017
№67 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Блаженный
Не, ну порой просто какое то мистическое невезение было, особенно у Зе. Зе понравился, в подыгрыше был намного лучше чем в завершении. Адриано не понравился, сыграл очень расслаблено. Промес тоже сегодня не был собой.

Сегодня весь Спартак был сам не свой, неужели недонастрой, но игра непонятная.
Регистрация: 20.03.2014
№66 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Доказано матчем Спартак-Зенит.

Звенид-пережиток прошлого. Ваше место-третье.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№65 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:08) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Без сомнения свинарник чемпион, но левый пенальти с Томью - это свинство. Как и весь чемпионат судьи подсвистывают хрюшкам


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№64 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: maradona72
Карлики в матчах с Великими обычно прыгают выше своей макушки

Доказано матчем Спартак-Зенит.
Карлик чудом даже мяч один забил в том матче.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№63 Написал: anonymous (Сегодня, 21:07) #
  • -8
  •  (12)
online

полное дерьмище + левая пенка, ух чую в ЛЧ будет полный позор
Регистрация: 8.01.2017
№62 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Викторис
Игра не очень, но Валидолом даже и не пахло

В ЛЕ тоже ни чем не пахло,в конце xyяк и пропустили,так что валидол присутствовал...
Регистрация: 19.03.2011
№61 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: trent
Тяжелейший матч, всё идёт от головы...потому такая хрень сегодня и была..

Нервишки, да и на коней эмоции выплеснули.
Регистрация: 22.09.2009
№60 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Остался один шаг.
Регистрация: 9.10.2010
№59 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)

Совсем не люблю Спартак, с времён -Спартак чемпион...- 16-лет...)) Поздравляю болел народной команды с чемпионством..!! Вот теперь, изречение Спартак-чемпион актуально! Задолбали , уже внуки по возрасту трендеть - Спартак чемпион... Я им говорю..- где? Теперь скажу - Вы, салаги дожили - поздравляю!))
Регистрация: 28.12.2015
№58 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (6)

Зина из гонки еще не выключилась?
Регистрация: 3.03.2007
№57 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой,реализацию нужно срочно улучшать,вместо 5-0,получили 1-0 и так уже много матчей.Кони официально сложили свои чемпионские полномочия,в РФПЛ будет новый чемпион,надеюсь это будем мы.
Регистрация: 12.02.2013
№56 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (2)
online

А томские пацаны красавцы! Значит есть у нас хорошая молодежь! Лишь бы их не испортили деньгами как Какорина и таких как он! Еще не приятно было смотреть как этим мальчишкам спартаковские "звезды" smirk отказывались в обмене маек!
Регистрация: 11.04.2016
№55 Написал: Игрочишка (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Дёшево, но классно. Игра дно днющее, особенно донный Луи это ппц товарищи... С такой игрой в ЛЧ ловить нечего... Но время ещё есть, поздравляю Спартак с 10-м чемпионством.


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Всё очень просто - вы нафуй посланы!
Регистрация: 21.04.2017
№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:05) #
  • +8
  •  (12)

Цитата: Skyline
левейший пенальти.
вот осенью то посмеемся когда свинину будут жарит в ЛЧ

Ты не за осень, а за завтра хлопочи - вам овцeeбы завтра оба глаза натянут на две булки. Туда же, епть.
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (9)
online

Сбголубой скот в весь в говне.
Принимайте превосходство Великого Спартака достойно, шалавы помойные.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№52 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:04) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Карлики в матчах с Великими обычно прыгают выше своей макушки

Доказано матчем Спартак-Зенит.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№51 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Таблица слева
Регистрация: 24.11.2008
№50 Написал: mustang (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Sidhe
Бомжей с привычным праздником - победой Великого Клуба Страны!

Цитата: pisto
Великая победа над школотой благодаря липовому пенальти

blush

не захлебнитесь желчью
Регистрация: 23.12.2015
№49 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч не понравился абсолютно. Реализация моментов просто адская. Сибирякам и отдельно Солосину большое уважение...,жаль не сравняли счёт - за пижонство надо наказывать..


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№48 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: olegan
Извиняюсь за свой английский,но зaeбла такая игра в валидол!Всех с победой!


Да ещё с Томью....
Регистрация: 6.10.2009
№47 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Карлики в матчах с Великими обычно прыгают выше своей макушки. Сегодня Томь. Пару туров назад Ростов, который сегодня проиграл Арсеналу.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№46 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: grisha

Блявотина, как и положена свиньям

Так жри, как и положено чумазым
Регистрация: 3.03.2007
№45 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Skyline
левейший пенальти.

как с Оренбургом, да?


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
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