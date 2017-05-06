Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак"
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак"
20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
18:43
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
18:25
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (20)
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (20)
18:05
"Тосно" вышел в РФПЛ (25)
"Тосно" вышел в РФПЛ (25)
17:00
"Факел" в гостях обыграл "Динамо" (2)
"Факел" в гостях обыграл "Динамо" (2)
"Спартак" благодаря голу Промеса с пенальти обыграл "Томь"
В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле взял верх над "Томью".
Чемпионат России
27 тур
"Спартак" - "Томь" 1:0
Гол: Промес, 16 (пен.)
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Промес, Глушаков, Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Луиш (Адриано, 65)
"Томь": Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 73), Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения: Ещенко, 29, Митерев, 34
Чемпионат России
27 тур
"Спартак" - "Томь" 1:0
Гол: Промес, 16 (пен.)
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Промес, Глушаков, Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Луиш (Адриано, 65)
"Томь": Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 73), Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения: Ещенко, 29, Митерев, 34
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.