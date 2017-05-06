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"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

"Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате России сезона-2016/17 и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Это стало возможным благодаря победе над "Томью" в матче 27-го тура РФПЛ.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:10
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