"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство

В игре с середняком чемпионата Голландии "Эксельсиором" роттердамский "Фейеноорд" мог оформить первое с 1999 года чемпионство, но вместо этого проиграл со счётом 0:3, в то время как "Аякс" победил "Гоу Эхед Иглз".



Таким образом, судьба титула решится в последнем туре. В нём "Фейеноорд", опережающий "Аякс" на одно очко, дома примет "Хераклес", а амстердамцы съездят в гости к "Виллем II".