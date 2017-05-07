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Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с "Тереком" (0:1) не назвал ставший чемпионом "Спартак" лучшим клубом.

"Не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом. Они, конечно, заслужили чемпионство, всё было на их стороне. Они создали хороший коллектив, чувствовалась и поддержка прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете. Мы, к сожалению, не смогли составить им конкуренцию на протяжении всей этой части чемпионата. Есть много факторов, которые надо в дальнейшем анализировать", - приводит слова Луческу в своём твиттере корреспондент "Чемпионата" Олег Лысенко.
Теги: Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 22:15
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№100 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Marlboro
Ну что синь,крючит тебя,да)

Всё равно как обокрали, приятного мало, но это всё преходяще. Бог не выдаст, свинья не съест. Лучше меньше, да своё.

Ты это , давай , не отвлекайся . лососи тунца .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№99 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:22) #
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online

Цитата: капля никотина
Фанерные мостырят только над могилами - поэтому скорее вам достанется такая.

Напейся валерьянки, кот - вы изничтожены и выкуплены полностью. Это настолько очевидный и прозрачный факт, как слезы, что напором выдает Луческу.

Ничего тут не очевидно, учитель. Это там всё прозрачно. а здесь муть да гарь. Спокойной ночи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№98 Написал: лысый Москва (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.


А кто любит вас бомжей, кроме вас самих и живущих в вашем регионе, не задумывался? На ваши выезды приходят местные с символикой зенита или приезжают из ближайших городов поддержать в таком количестве как Спартак?!

Зенит был и остается командой после Спартака и ЦСКА, пора бы уже это запомнить и не кичиться прошлыми заслугами, которые случились за счет спада у лучших клубов страны, а не дутых одноразовых шариков!
Регистрация: 26.05.2007
№97 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: Marlboro
Я даже за человека тебя не считаю,так ...йня какая-то...дальше плыви.



Ты представляешь, у меня за 16 лет тоже сложился четкий стереотип ноющей свиньи, и как тут считать вас человеком, так, мещанами, ноющими на судьбу и проклинающих свою природную никчёмность, быть среднестатистической единицей в футболе. Но и мещанам иногда судьба дарит подарки, не привычно деревянные, а золотые.

Ты - кто ? Неудачник и плачущая баба . Ты о чем плачешь , девочка? О истории чемпионств ? Которые не надо Спартаку вспоминать ? Хорошо , не будем . Кони были в прошлом году , мы- в этом , вы то где , а ? Ну , давай , черкани пару строк , ссышь ,?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№96 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
СПАРТАК,ЧЕМПИОН!


Бывает...
Регистрация: 14.11.2012
№95 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: Marlboro
Я даже за человека тебя не считаю,так ...йня какая-то...дальше плыви.



Ты представляешь, у меня за 16 лет тоже сложился четкий стереотип ноющей свиньи, и как тут считать вас человеком, так, мещанами, ноющими на судьбу и проклинающих свою природную никчёмность, быть среднестатистической единицей в футболе. Но и мещанам иногда судьба дарит подарки, не привычно деревянные, а золотые.

Ты давай уже выходи из тени,модератор хренов,кого ты наип..ть пытаешься.Ты такой жалкий и ничтожный отросток,что хочется плюнуть тебе в твою харю поганую и забыть.Пожалуй это мой последний комментарий тебе,слишком много чести для такого ушлепка как ты.СПАРТАК,ЧЕМПИОН!
Регистрация: 26.08.2010
№94 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:12) #
  • -2
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online

Цитата: Marlboro
Ну что синь,крючит тебя,да)

Всё равно как обокрали, приятного мало, но это всё преходяще. Бог не выдаст, свинья не съест. Лучше меньше, да своё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№93 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Я даже за человека тебя не считаю,так ...йня какая-то...дальше плыви.



Ты представляешь, у меня за 16 лет тоже сложился четкий стереотип ноющей свиньи, и как тут считать вас человеком, так, мещанами, ноющими на судьбу и проклинающих свою природную никчёмность, быть среднестатистической единицей в футболе. Но и мещанам иногда судьба дарит подарки, не привычно деревянные, а золотые.
Регистрация: 14.11.2012
№92 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=RoboGeo][quote=oksva][
quote=robinzen]Выплакали, выныли себе чемпионство,
раз за сто лет что то выиграли и развонялись [/quote]
Почти за 100 лет мы 22 раза были чемпионами!!! А вы?Сиди и не пязди!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№91 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК,ЧЕМПИОН!

На колени,чумазые)!
Регистрация: 26.08.2010
№90 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: yuri
Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.

Фанерные мостырят только над могилами - поэтому скорее вам достанется такая.

Напейся валерьянки, кот - вы изничтожены и выкуплены полностью. Это настолько очевидный и прозрачный факт, как слезы, что напором выдает Луческу.
Регистрация: 3.03.2007
№89 Написал: garford (Сегодня, 23:05) #
  • 0
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Не думаю, что Зенит был лучшим клубом Премьерлиги сказал цыган-молдован на прощанье. А что-то пока не слышно нашего хорошего друга колуна зюбы, он-же приехал за титулами, вот он их до сих пор и получает.
Регистрация: 5.07.2016
№88 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: yuri
Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.

и ни убавить, ни прибавить...в яблочко !

Сосите оба!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№87 Написал: ubica ubica (Сегодня, 23:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
и другая поддержка, о которой вы знаете
Старый козел...такая поддержка была у Зины,гораздо больше чем у всех остальных вместе взятых...Вы только у терека и не выиграли потому ,что с Рамзаном шутки плохи...И если бы у Терека троих удалили бы,он бы твою цыганскую жопу на кол бы посадил!!!А Еськов был бы в пожизненных рабах на диком Кавказе!!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№86 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.

Ну что синь,крючит тебя,да)?
Регистрация: 26.08.2010
№85 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:04) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.

и ни убавить, ни прибавить...в яблочко !


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№84 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В последних очных встречах победили основных конкурентов, играли до конца, победы на последних минутах, самоотдача и тренерская мысль. Думаю, тут слова цыгана просто насмешка над всеми, просто хочет остаться и бабла срубить.
Адекватов с Питера поддерживаю, сам помню, когда Зенит или ЦСКА выигрыввли чемп, превосходя всех. Я тогда судей и поля не вспоминал, про.е.бывали поделу
Регистрация: 26.06.2008
№83 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:59) #
  • -2
  •  (10)
online

Свиных никто не любит кроме них самих. вот и всё их чамньонство. Гроша ломаного не стоит. И ещё одной фанерной звезды.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№82 Написал: interested (Сегодня, 22:59) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Есть много факторов, которые надо в дальнейшем анализировать", - приводит слова Луческу в своём твиттере корреспондент "Чемпионата" Олег Лысенко.

Луческу можно и нужно понять. Что ему досталось, вернее осталось? Кем/чем играть? Засохший сморчок Шатов, со свиными глазками Ельцина? Белая поганка Смольников? Вечный школьник Дзюба? Безмозглый Хави Гарсиа? Искалеченный Данни? Старый больной Жирков? Какой тренер добьётся результата с такой инвалидной командой? disappointed_relieved
Регистрация: 18.10.2013
№81 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:58) #
  • +3
  •  (7)
online

Зачем он так? Это так мелко, что даже стыдно за него. Нам стыдно, даже нам - не питерским.
Регистрация: 3.03.2007
№80 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: robinzen
Выплакали, выныли себе чемпионство, начиная с первого матча с Зенитом...

Мирча ? Ты ? Поплачь , девочка , поплачь , негодяи- эти мужики из Спартака . Обидели ,поманили - бросили . Ты не стесняйся слёз , пересмотри тот матч и вой , в голос , волосики рви , рожицу расцарапай . Мы добрые , пожалеем убогого .

раз за сто лет что то выиграли и развонялись, что же вы молчали, когда от нас 0:5 получали, а то повылезали тараканы млять, подпездыши, стайкой соей вонючей налетать, ни одного адекватного мнения, и минусят как стадо баранов
пэ сэ заминусите, нажмите и подтвердите, что вы дибилоиды
Регистрация: 31.05.2016
№79 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На "Распил"--Арене, на дерьмовом газоне, румынский мэтр сознался в своем бессилии....Пахлава, щэрбет и пышногрудые гурии в одном флаконе!!!! Да нехай мы гавно пинаем, но в этом году мы его пинали лучше всех, а даст боги Европу заковыряем!!!
Регистрация: 5.03.2017
№78 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: Marlboro
Великолепно)

Когда в первый раз, и неожиданно для многих, кто и в х... вас не ставил, то да, великолепно, даже фантастически.

Я даже за человека тебя не считаю,так ...йня какая-то...дальше плыви.
Регистрация: 26.08.2010
№77 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Порадуйся за Спартак! Выпей водочки! Радуйся, вся страна Гуляет!

Она еще не осознала степень всей катастрофы.
Регистрация: 14.11.2012
№76 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: пушкин
Когда в первый раз, и неожиданно для многих, кто и в х... вас не ставил, то да, великолепно, даже фантастически.


Порадуйся за Спартак! Выпей водочки! Радуйся, вся страна Гуляет!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№75 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
может домой к внукам? внукам нужен хороший дед, а Зениту хороший тренер!
Регистрация: 10.07.2009
№74 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Выплакали, выныли себе чемпионство, начиная с первого матча с Зенитом...

Мирча ? Ты ? Поплачь , девочка , поплачь , негодяи- эти мужики из Спартака . Обидели ,поманили - бросили . Ты не стесняйся слёз , пересмотри тот матч и вой , в голос , волосики рви , рожицу расцарапай . Мы добрые , пожалеем убогого .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№73 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Великолепно)

Когда в первый раз, и неожиданно для многих, кто и в х... вас не ставил, то да, великолепно, даже фантастически.
Регистрация: 14.11.2012
№72 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: solig65
Дзюбе привет...это ему не мелочь по карманам тырить..


да, смешно
Регистрация: 20.04.2016
№71 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Выплакали, выныли себе чемпионство, начиная с первого матча с Зенитом...

Это называется не выплакали, а выплатили(кредит).
Регистрация: 14.11.2012
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