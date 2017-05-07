"Ювентус" поздравил Массимо Карреру с победой в чемпионате России

"Ювентус" поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России.



"Поздравляем Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со "Спартаком", - говорится в твиттере "Ювентуса".