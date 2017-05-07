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"Ювентус" поздравил Массимо Карреру с победой в чемпионате России

"Ювентус" поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России.

"Поздравляем Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со "Спартаком", - говорится в твиттере "Ювентуса".
Теги: Каррера Ювентус Спартак
Вчера, 23:42
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10
(3)
№10 Написал: casabl (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)

Что вы хотите? Румын знал, что заработает бабок. А кем играть? Кокошей? Деревом дзюбиниевым? Румын, да не хитровымаханаемый? А куды мюллер смотри?* А ему что, бабки то не его, а народные.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:59) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Шахтёр поздравил Луческу с провалом.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
интересно,а кто плаческу с 3-м местом поздравит?или он с зенытиком нах никому не упал?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
красавцы! в италии всегда был за юве)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№6 Написал: Thor (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В твиттере Ювенутса сейчас только русские комменты !! smile


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№5 Написал: Vinsat (Вчера, 23:51) #
  • -16
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Хачики когда бизнес в гору идёт всегда начинают поздравлять,типо переживали все время за своего.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: avnik море (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Приятно слышать!!!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Dragon (Вчера, 23:46) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
stuck_out_tongue_winking_eyeGracio Massimo
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:45) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вам не в тапки ссать!)
Спасибо! Оле ола Каррера чемпион!

И Юве с чемпионством ! И Челси с чемпионством


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Critique (Вчера, 23:44) #
  • +2
  •  (2)

Tanti auguri! Complimenti!
Регистрация: 17.04.2017
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