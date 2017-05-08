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Мирча Луческу: такое впечатление, что кто-то сглазил меня

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Терека" (0:1).

"Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырёх ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжёлом поле нам было тяжело созидать…", - сказал Луческу.
Теги: Луческу Зенит Терек
Сегодня, 00:12
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23
(1)
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Плять, журналисты, дозвонитесь уже до Шлюбы кто-нибудь.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 01:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
От Боаша многое слышали. Виноваты были судьи, погода, поля, календарь, травмы, соперники; но это чудо пошло дальше. Впервые и наверное единственный раз в истории футбола помешал выигрывать сглаз.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№21 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
а че шлюба молчит?

Рот занят. Вот рот освободится, тогда...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№20 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 00:52) #
  • +2
  •  (2)

Этот Зенит даже в никакущем постмайданном чемпе Украины боролся бы с Зарей за бронзу. Для этого состава бронза в России несомненный успех


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:46) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Убогий ты... не понимаю руководство Синита, пригласившего этого дурачка. Они, что не знали в каких условиях Луческу тренил Шахтёр и как добывал медали? не знали его стиля наезда на судей? Не видели его хныканья? Если не видели, то сами идиоты полнейшие. Пусть неустойку из своего кармана платит тот, кто пригласил этого упыря в Синит.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: saint BASIL
К.А.,
отмечает на теплоходе)))

точно.после бомжейопа заказал кораблик ипоплыл


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 00:45) #
  • -2
  •  (4)

Никогда еще у Луческу не было такого слабого подбора игроков. С этим шлаком, особенно с паспортистами больших высот достичь нельзя


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№16 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, от сглаза, он где-нибудь далеко и навсегда лечиться будет!
Регистрация: 19.03.2017
№15 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 00:37) #
  • 0
  •  (4)

мирча вали уже куда нибудь из Зенита очень прошу смотрел весь сезон тренерской мысли в игре просто ноль игроки доходят до штрафной и не знают что делать с мячом из легов только мимо и данни на уровне остальных гнать поганой метлой


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№14 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это все московские судьи! (с)


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№13 Написал: Quincy (Сегодня, 00:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и раскинет она и разложит благородных своих королей joy
Регистрация: 2.09.2016
№12 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 00:32) #
  • -2
  •  (4)

Это Федун Мирчу сглазил. Стал бы чемпионом стал ЦСКА или, например, Краснодар - никто дурного бы слова тебе не сказал. Но ты, румынишка, Спартак на первое место пропустил. Такого тебе не простят!
Анафема, тебе. Анафема!!!


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№11 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
От сглаза поможет банка слез цыганки, все это знают....


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№10 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 00:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
К.А.,
отмечает на теплоходе)))


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: vitaliy1977
"МИРЧА ЛУЧЕСКУ: ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО КТО-ТО СГЛАЗИЛ МЕНЯ"

Ага.... Гадалка на вокзале.........


Не!
Цыганский барон его сглазил за то, что Цыган из табора сбежал! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:23) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем перлов от Артемия, подрежь лопатник, Дзюбы
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а че шлюба молчит?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: Critique (Сегодня, 00:19) #
  • +2
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Даже жалко его стало. Вернее, он вызывает жалость. (Не хочется говорить, что он выглядит жалко).
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
laughing даже моя жена не поклонница футбола спросила "он дебил?"

А от себя могу добавить,вы между собой,цыганами разберитесь ))))
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: Critique (Сегодня, 00:17) #
  • +2
  •  (4)

Да уж...как такое можно говорить на публику? Мирча, ты же сам подставляешься. Тебя сейчас с говном съедят.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кручу-верчу, погубить хочу...Тьфу. Ну не дурак ли?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:14) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"МИРЧА ЛУЧЕСКУ: ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО КТО-ТО СГЛАЗИЛ МЕНЯ"

Ага.... Гадалка на вокзале.........
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:13) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
судейство, поле, сглаз...да уж, такого тренера у нас еще не было...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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