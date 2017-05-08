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Мирча Луческу: такое впечатление, что кто-то сглазил меня
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Терека" (0:1).
"Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырёх ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжёлом поле нам было тяжело созидать…", - сказал Луческу.
"Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырёх ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжёлом поле нам было тяжело созидать…", - сказал Луческу.
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