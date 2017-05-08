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Около 5 тысяч болельщиков "Спартака" отмечают победу возле "Открытие-Арены"

Болельщики "Спартака" возле домашнего стадиона празднуют чемпионство своей команды. Около 5 тысяч болельщиков поют песни, взрывают фейерверки и пьют различные напитки.

"Спартак" стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Теги: Спартак
Сегодня, 00:39
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8
(1)
№8 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 01:34) #
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online

Оренбург тоже)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№7 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Карелия с вами!
Регистрация: 13.02.2017
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 01:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мурманск с вами!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Говорят вся Москва на ушах!!

Парни.. я Вам завидую.. завидую белой завистью !!

5000 это только к часу ночи!!)) чувствую с Тереком будет пистец!! Все спорт-бары страны сделают 15-ти летнюю выручку)) про стадион вообще молчу!!

Россия в эти дни покрасится в Красно-белые цвета!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 00:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
некоторые столько на домашние матчи не собирают))))

Вот именно.
А тут х.ева туча людей среди ночи подорвалась погулять к стадиону.

Мне завтра рано вставать, а я тут в 3 ночи никак отойти не могу от эмоций. :)

Столько лет ждал! :)


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:43) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
некоторые столько на домашние матчи не собирают))))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:43) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
ТАКИ ИМЕЮТ ПРАВО!!!!!!!!!!!!!
МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ!!!


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Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ТАКИ ИМЕЮТ ПРАВО!!!!!!!!!!!!!
МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ!!!
Регистрация: 13.03.2012
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