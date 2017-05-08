Около 5 тысяч болельщиков "Спартака" отмечают победу возле "Открытие-Арены"

Болельщики "Спартака" возле домашнего стадиона празднуют чемпионство своей команды. Около 5 тысяч болельщиков поют песни, взрывают фейерверки и пьют различные напитки.



"Спартак" стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.



