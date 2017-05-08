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Дмитрий Комбаров: случайная ли победа "Спартака"? Исключительно "на жилах"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что не считает победу в чемпионате России случайной.

– "Спартак" после четвертого тура обосновался на первом месте и оставался на нем весь сезон.

– Об этом можно сказать тем людям, которые считают, что мы выиграли золотые медали случайно, что нам просто повезло. Пусть они посмотрят таблицу и убедятся, что мы практически с самого начала чемпионата шли на первом месте. Лично я не вижу в этом никакой случайности.

– Вообще в этом сезоне было много везения или всего приходилось добиваться "на жилах"?

– Исключительно "на жилах", – сказал Комбаров.

СЭ
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 14:53
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:12) #
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Кто то сказал ерунду ,Спартак чемпион случайно..мол соперники стали слабее...это Всё отговорки..кто им мешал стать сильнее...Газпром денег не жалел...ЦСКА играл на своём уровне...получается что Спартак выиграл по делу, по тому что прибавил во всех компонентах ,а главное появилась уверенность, огромная заслуга Креры, спасибо Федуну что не бросил проект СПАРТАК, Так что всё по делу...и главное...Ребята оставайтесь на этом уровне ....что бы такая команда как Спартак всегда играла В лиге Чемпионов.Все в это верим.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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