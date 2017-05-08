Дмитрий Комбаров: случайная ли победа "Спартака"? Исключительно "на жилах"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что не считает победу в чемпионате России случайной.– Об этом можно сказать тем людям, которые считают, что мы выиграли золотые медали случайно, что нам просто повезло. Пусть они посмотрят таблицу и убедятся, что мы практически с самого начала чемпионата шли на первом месте. Лично я не вижу в этом никакой случайности.– Исключительно "на жилах", – сказал Комбаров.