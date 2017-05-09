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Роман Широков: ничего не чувствую, я что, ярый болельщик "Спартака"?

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков высказал свое мнение о чемпионстве красно-белых.

"Ничего не чувствую. Я что, воспитанник или ярый болельщик "Спартака"? Стали чемпионами - поздравляю. Вот для болельщиков, которые ждали титула 16 лет, это, конечно, событие. Представляю, в какой они сейчас эйфории.

Каких-то игроков привел еще Карпин, но каких-то уже Каррера. Думаю, здесь также большая заслуга и Аленичева, который больше года работал со "Спартаком". Именно он привел Фернандо, Ещенко и Зобнина", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 08:32
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6
(0)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:08) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Спартак чемпион? Поздравляю, че. Готовьтесь к СуперКубку)

Сиди дома, ёпта(с)


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
К Широкову в данном случает нет претензий. Он к Спартаку не имеет никакаого отношения вообще.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак чемпион? Поздравляю, че. Готовьтесь к СуперКубку)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 08:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
истерия вокруг свиней на этом сайте...

По всей стране эйфория
Регистрация: 10.08.2007
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 08:51) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
истерия вокруг свиней на этом сайте...
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 08:42) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как то без обычных выкрутасов и абсолютно по делу.
Регистрация: 5.03.2017
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