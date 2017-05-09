Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что главный его подарок для клубного музея - это чемпионский кубок.

– Вопрос, на который в прошлый раз вы мне так и не ответили: придумали, наконец, что сможете подарить клубному музею "Спартака", который вам так понравился?

– Не я, а мы все уже подарили нашим болельщикам, а значит, и директору нашего музея, чемпионский кубок, который выиграли! Что касается меня лично, то, может быть, мне стоит презентовать свой галстук, почему нет? Подарили же мне мои ребята на этот день рождения именно его вместо победы (смеется)!

Напомним, что в день 53-летия Массимо Карреры 22 апреля "Спартак" крупно проиграл "Ростову" (0:3).

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:43
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:31) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: syamtomov
Не, ну, вот, только ГОРОД ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО!

Город надо оставить. Ты плохо меня понимаешь, жителей менять надо.

Да нормальные жители!
Как везде.
Даже в чём-то лучше, чем "везде".
Просто питерские ФАНЫ (читай - малолетки) даже себе не представляют (откуда?), что "Газпром" не всегда существовал и раньше "Зенит" играл без его денег.
Отсюда, да ещё и от отсутствия общей культуры (как ни прискорбно за ЭТО в Питере) и появляются их, мягко говоря, не совсем вменяемые комментарии.

Цитата: Сибирячок
Цитата: syamtomov
Кого - ЭТОГО?

А кому ты отвечал? Когда понимать научишься?

Так ты и пиши так, чтобы читающему всё было понятно. blush
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
Не, ну, вот, только ГОРОД ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО!

Город надо оставить. Ты плохо меня понимаешь, жителей менять надо.

Цитата: syamtomov
Кого - ЭТОГО?

А кому ты отвечал? Когда понимать научишься?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: olegan кениг (Сегодня, 11:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Что уж там, пусть и трусы презентует...Давайте в попу теперь его целуйте...Случайная победа в ЧР...

Случайные победы были у вас,благодарите Спартак,что в ваши чемпионские годы команда была в разобранном состоянии,а то не видать вам ваших плюшевых побед!
Регистрация: 19.03.2011
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 11:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Что уж там, пусть и трусы презентует...Давайте в попу теперь его целуйте...Случайная победа в ЧР...

У вас , болотные, кроме шальных газпромовских денег и такого же чемпионства нет долгой славной истории, нет музея и поэтому вам не понять.... Нет , я ошибся ,- музей теперь у вас есть - "Распил- Арена", музей казнокрадства.....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
Вот хотя бы этого почитай.

Кого - ЭТОГО? flushed
Ссылку давай! blush
Цитата: Сибирячок
Там нет ничего нормального. Там весь город надо заселять новыми людьми.

Не, ну, вот, только ГОРОД ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО!
Я там служил (правда ещё в начале 80-х и застал чемпионство того, НАСТОЯЩЕГО "Зенита") и знаю Питер.
Хотя не скрою - ДО переименования ЛЕНИНГРАДА в какой-то "Санкт-Питербурх" в нём было на-а-а-амного чище и доброжелательности жителей было ни в пример больше.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Serg (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (2)

Ха-ха! Человек с чувством юмора! :)))


--------------------
Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
Может, что-нибудь в "Газпроме" нужно подправить???

Да там бесполезно подправлять. Вот хотя бы этого почитай. Там же уже всё, Пипец, полнейший пипец. Там нет ничего нормального. Там весь город надо заселять новыми людьми.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:01) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: barscool
Случайная победа в ЧР...

Так и я о том же!
Вот взять, к примеру, "Зенит".
Чемпион межсезонья, чемпион (вечный) по цене контрактов игроков и тренеров, ЛУЧШАЯ в межгалактическом пространстве (чего уж там скромничать! wink ) НОВАЯ спортивная арена, предоставленная для игр, ЛУЧШИЙ тренер Окраины последних многих лет, ЛУЧШИЙ нападающий БДЗЮБА (по совместительству - капитан команды), ЛУЧШИЙ и САМЫЙ БОГАТЫЙ спонсор - "Газпром", и прочая, прочая, прочая....

А поди ж ты, - НЕ СРОСЛОСЬ! flushed

Может, что-нибудь в "Газпроме" нужно подправить??? flushed laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 10:52) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Что уж там, пусть и трусы презентует...Давайте в попу теперь его целуйте...Случайная победа в ЧР...


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:51) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
позитивный человек. smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.