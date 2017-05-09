Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что главный его подарок для клубного музея - это чемпионский кубок.– Не я, а мы все уже подарили нашим болельщикам, а значит, и директору нашего музея, чемпионский кубок, который выиграли! Что касается меня лично, то, может быть, мне стоит презентовать свой галстук, почему нет? Подарили же мне мои ребята на этот день рождения именно его вместо победы (смеется)!Напомним, что в день 53-летия Массимо Карреры 22 апреля "Спартак" крупно проиграл "Ростову" (0:3).