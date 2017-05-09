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Роман Широков: ЦСКА или "Зенит"? У питерцев календарь чуть сложнее

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков оценил шансы ЦСКА и "Зенита" в борьбе за второе место чемпионата России.

"Кто достоин места в Лиге чемпионов – ЦСКА или "Зенит"? Посмотрим. Сейчас это выясняется. В принципе, они сейчас в одинаковом положении. Что будет через три тура, посмотрим.

Наверное, у "Зенита" календарь чуть сложнее. Весной увереннее выглядит ЦСКА. Не знаю, с чем это связано, но у "Зенита" пропала игра, которую они демонстрировали осенью, хотя зимой усилились.

Не думаю, что в решении руководства "Зенита" относительно Луческу должны превалировать эмоции. Нужно спокойно проанализировать ситуацию в клубе и принять правильное решение.

Думаю, попадание или непопадание клуба в Лигу чемпионов станет одним из факторов. Пока "Зенит" явно не показывает игру, которую должен", – цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит ЦСКА
Сегодня, 11:26
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 11:48) #
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online

из 3-х в лч ни кто не потянет! зениту тем более не надо туда лезть ...спс деду он сломал последнее, что было! теперь восстанавливать будет сложно и долго!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:47) #
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Не надо Зениту в ЛЧ. Надо с командой разбираться, с тренером и со всякими Дюковыми, которые явно не футбольные люди
Регистрация: 23.09.2008
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