Источник: "Зенит" готов сделать предложение главному тренеру "Фиорентины"

"Зенит" заинтересован в услугах главного тренера "Фиорентины" Паулу Соузы. Питерцы готовы сделать предложение наставнику, чтобы он возглавил команду по окончании сезона, информирует Tuttomercatoweb.



Сообщается, что "Зенит" готов подписать контракт с Соузой сроком на три года. Также, отмечается, что в 46-летнем специалисте заинтересована дортмундская "Боруссия".