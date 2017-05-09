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Источник: "Зенит" готов сделать предложение главному тренеру "Фиорентины"

"Зенит" заинтересован в услугах главного тренера "Фиорентины" Паулу Соузы. Питерцы готовы сделать предложение наставнику, чтобы он возглавил команду по окончании сезона, информирует Tuttomercatoweb.

Сообщается, что "Зенит" готов подписать контракт с Соузой сроком на три года. Также, отмечается, что в 46-летнем специалисте заинтересована дортмундская "Боруссия".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:37
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№5 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 14:47) #
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online

Румын зениту не помощник - это очевидно
Регистрация: 7.03.2008
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:47) #
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online

Также, отмечается, что в 46-летнем специалисте заинтересована дортмундская "Боруссия".

Внимание, ВОПРОС!
Кого - "Зенит" или дортмундскую "Боруссию" выберет Соуза? smile

Это же КАКОЙ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ нужно Соузе предложить, чтобы он выбрал "Зенит" flushed , тем более, что, как сообщалось, Луческу не полностью отступные выплатили: "Зенит" ВГРЫЗСЯ в Цыгана в вопросе ПОЛНОЙ выплаты отступных за досрочное расторжение контракта, и тот, не выдержав давления, капитулировал.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:46) #
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online

laughing Как вы, ребята, не садитесь, а все равно вам прям в жопу воткнут красно-белое знамя победы, прям как над Рейхстагом! Лучше думайте, как в пердиве будете выживать!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Да состав надо менять в первую очередь

В первую очередь меняют не состав, дурень, а того, кому предстоит с этим составом работать. Скажет оставить, оставят, скажет нет, меняют.
Тебя видимо не научил пример спартака, которые меняли все подряд, в поисках лучшей доли, у них все виноваты были, от Федуна до уборщицы. Поэтому и просидели в прямой кишке 16 лет.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:39) #
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online

Да состав надо менять в первую очередь
Регистрация: 23.09.2008
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