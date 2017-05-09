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Денис Глушаков: ЦСКА сильнее "Зенита" в этом сезоне
Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос, кто в нынешнем сезоне выглядел сильнее из конкурентов — ЦСКА или "Зенит".
"Мнение, что взлёт "Спартака" связан со спадом ЦСКА и "Зенита"? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома "Зенит".
Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с "армейцами" у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», — цитирует Глушакова "«Российская газета".
"Мнение, что взлёт "Спартака" связан со спадом ЦСКА и "Зенита"? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома "Зенит".
Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с "армейцами" у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», — цитирует Глушакова "«Российская газета".
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