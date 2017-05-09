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Денис Глушаков: ЦСКА сильнее "Зенита" в этом сезоне

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос, кто в нынешнем сезоне выглядел сильнее из конкурентов — ЦСКА или "Зенит".

"Мнение, что взлёт "Спартака" связан со спадом ЦСКА и "Зенита"? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома "Зенит".

Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с "армейцами" у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», — цитирует Глушакова "«Российская газета".
Сегодня, 18:09
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22
(5)
№22 Написал: скальп (Сегодня, 19:26) #
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online

в первой половине зенит был сильнее цска,во второй наоборот,но у зенита есть еще судьи,поэтому трудно сказать чем все закончится
Регистрация: 24.12.2016
№21 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
не буду называть вещи своими именами и тупым тебя называть.где были бомжеишаки 16 лет назад?в европе до этого что они показывали?кнопочку вы нажали только в 2007?ты понял о чем я.любой твой высер может быть парирован идентичной ответкой.смирись и поздравь сильнейший клуб России.уважай себя.

вас и до 7 года регулярно натягивали.
про европу вам напмнить что тявкала ваша титька по весне 8 года? и чем в итоге кончилось?
ха хаха сильнейший в каком месте? да и такое существо как ты не заслуживаешь этого. есть адекватные КБ которых можно поздравить. но ты не в их числе. так что гуляй пятачок


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
кнопочку забыли нажать да? ваш уровень мы видили в европе. вы там сосёте по кд. вот он ваш уровень. все 16 лет.
и как бы разговор идет про зенит и ЦСКА а не про ваш свинарник

не буду называть вещи своими именами и тупым тебя называть.где были бомжеишаки 16 лет назад?в европе до этого что они показывали?кнопочку вы нажали только в 2007?ты понял о чем я.любой твой высер может быть парирован идентичной ответкой.смирись и поздравь сильнейший клуб России.уважай себя.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Scooter
Cлушайте!! Достали уже везде со Спартаком..Ну выиграли..ну все...получили чемпионство..ну сколько можно перемывать и перливать из пустого в порожнее.. Ну напишите о чем то живом..надоели и тошнит от этих статистик...ТТД..и тому подобное, напишите об игроках(только уже не спартаковских) ...из прошлого..о командах, что нибудь историческое..Про советский футбол напишите...Но тут уже задолбали поросятами...Тут живые люди сидят а не сухари БУБНОВЫ ТАКТИКИ И ДРЫЩИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ. Знайте меру. Ни дато ни взять прям лучшая команда всех времен и народов. Посмотрим осенью в европе как начнут нагибать поросят как тогда будете глорить.Столько визгу поросячего как будто Лигу чемпионов в финале с Реалом взяли. Спуститесь на землю фанатики..или у Вас в редакции помешаны на спартаке??))

Ну ты не сравнивай-это для нас чемпионство, кубок и суперкубок уже буднично воспринимается, а тут прикинь случилось невероятное smile
Регистрация: 18.03.2017
№18 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Cлушайте!! Достали уже везде со Спартаком..Ну выиграли..ну все...получили чемпионство..ну сколько можно перемывать и перливать из пустого в порожнее.. Ну напишите о чем то живом..надоели и тошнит от этих статистик...ТТД..и тому подобное, напишите об игроках(только уже не спартаковских) ...из прошлого..о командах, что нибудь историческое..Про советский футбол напишите...Но тут уже задолбали поросятами...Тут живые люди сидят а не сухари БУБНОВЫ ТАКТИКИ И ДРЫЩИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ. Знайте меру. Ни дато ни взять прям лучшая команда всех времен и народов. Посмотрим осенью в европе как начнут нагибать поросят как тогда будете глорить.Столько визгу поросячего как будто Лигу чемпионов в финале с Реалом взяли. Спуститесь на землю фанатики.
Регистрация: 22.02.2013
№17 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
есть одно важное но. кони играют на пределе своих возможностей. а Зенит и половины того что может не показывает. так что еще спорно кто сильнее

наш предел в этом году очень занижен из-за того, что просто некому забивать, пропустил ЦСКА очень мало, но из-за низкой результативности была куча ничьих, когда тупо не смогли дожать соперника. Вместо быстрых и маленьких негров полсезона бегало одно черное большое, но никчемное бревно. Именно поэтому и проиграли чемпионат
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:01) #
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Цитата: CSKA-180505
Дурачек хвастливый,ты вспомни как были забиты оба мяча и как играл спам до ошибки Васина,по


первая игра 3:1, вторая игра 2:1. Обыграли вас по делу, заeбанный ишак.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: XERX - (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Дурачек хвастливый,ты вспомни как были забиты оба мяча и как играл спам до ошибки Васина,после которой ЦСКА огалил тылы и пошел всей командой в атаку.Весь первый и начало второго спам и нос боялся показать в атаке,отбиваясь всей командой!Млять,ну выиграли чемп,примите это достойно,а не кукарекайте на каждом углу как петухи...

Цитата: FedorFedorych
Согласен с Глушаком-даже с потерей Ерёмы и нападающих кони смотрятся интереснее бомжей.

Не забывай что в обоих дерби у ЦСКА еще и Дзаги не было!

да закрой свою пасть и прими ,как ты говоришь,с достоинством поражение!!!а то что мы нос боялись высунуть,так это опять же из слов ваших болел,тактика такая!!!вспомни как СПАРТАЧЁК вас в бытность Алекса,Веллетона и Ко рылом по газону возили,а вы отсидитесь в автобусе,потом забьёте пару дураков и вы пля шампиньоны!!!
тьфу мля,аж противно!!!сначало говорите одно,а на противоположность совсем по другому реагируете!!!
да,и ты в своём коменте забыл написать,что СПАРТАК победилт в чампе за счёт слабых конкурентов!!! laughing laughing laughing
Регистрация: 23.05.2009
№14 Написал: vlees...... (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
после ухода халка зенит стал обычным говном.
Регистрация: 27.04.2017
№13 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С похмелья забубнил...В гостях как отхватили забыл уже...
Регистрация: 15.03.2009
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
"Спартак" 16 лет не играл и на 1\4 своих возможностей.это вам не мешало радоваться чемпионствам,говорить на каждом углу что вы топ и тп.тч...

кнопочку забыли нажать да? ваш уровень мы видили в европе. вы там сосёте по кд. вот он ваш уровень. все 16 лет.
и как бы разговор идет про зенит и ЦСКА а не про ваш свинарник


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
есть одно важное но. кони играют на пределе своих возможностей. а Зенит и половины того что может не показывает. так что еще спорно кто сильнее

Согласен, потенциал Зенита выше, тренера не хватает
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
зенит? joy зенит в этом году полное дно! Даже со своим админресурсом газпром и мутко+ судьи.. сосал на протяжение всего чемпионата у всех!! А ещё три игры.. соснет полюбэ


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Дурачек хвастливый,ты вспомни как были забиты оба мяча и как играл спам до ошибки Васина,после которой ЦСКА огалил тылы и пошел всей командой в атаку.Весь первый и начало второго спам и нос боялся показать в атаке,отбиваясь всей командой!Млять,ну выиграли чемп,примите это достойно,а не кукарекайте на каждом углу как петухи...

Вылез отмороженный осел аналитег смешить народ. Отодрали вас абсолютно заслуженно. Спартак привез вам 10 очков за три тура, а ты тут кукарекаешь о чем то клоун laughing
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
есть одно важное но. кони играют на пределе своих возможностей. а Зенит и половины того что может не показывает. так что еще спорно кто сильнее

"Спартак" 16 лет не играл и на 1\4 своих возможностей.это вам не мешало радоваться чемпионствам,говорить на каждом углу что вы топ и тп.тч...
Цитата: CSKA-180505
Дурачек хвастливый,ты вспомни как были забиты оба мяча и как играл спам до ошибки Васина,после которой ЦСКА огалил тылы и пошел всей командой в атаку.Весь первый и начало второго спам и нос боялся показать в атаке,отбиваясь всей командой!Млять,ну выиграли чемп,примите это достойно,а не кукарекайте на каждом углу как петухи...

завязывай с бредом.прими достойно-вы слабее "Спартака",а не ищи отмаз.я вам отдам даже весь первый тайм.не 20-25 минут,а ВЕСЬ первый тайм.но дальше,уж извини,вас рвали.вы атаковали всей командой,тк ВАМ нужна была ТОЛЬКО победа.молодцы.но вас поимели.причем,по делу.счет должен был быть крупнее,сам должен понимать это.а то что вы предпочтительнее в лч чем бомжи-это факт.чего вам и желаю-занять 2-е место и в последствии пробиться в группу.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кто говорит? Все говорят! Позорно проиграли КС! Позорно выиграли у Томи. Позорный чемпион.
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 18:37) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Дурачек хвастливый,ты вспомни как были забиты оба мяча и как играл спам до ошибки Васина,после которой ЦСКА огалил тылы и пошел всей командой в атаку.Весь первый и начало второго спам и нос боялся показать в атаке,отбиваясь всей командой!Млять,ну выиграли чемп,примите это достойно,а не кукарекайте на каждом углу как петухи...

Цитата: FedorFedorych
Согласен с Глушаком-даже с потерей Ерёмы и нападающих кони смотрятся интереснее бомжей.

Не забывай что в обоих дерби у ЦСКА еще и Дзаги не было!
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
есть одно важное но. кони играют на пределе своих возможностей. а Зенит и половины того что может не показывает. так что еще спорно кто сильнее


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А я думаю Зенит сильнее,они шампиньоны,ахахах.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 18:17) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Глушаком-даже с потерей Ерёмы и нападающих кони смотрятся интереснее бомжей.
Регистрация: 18.02.2012
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Бессмысленно обсуждать данную тему, у каждого свое мнение


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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