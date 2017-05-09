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Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру
Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков признался, что ничего не слышал о Массимо Каррере до его прихода в стан красно-белых.
"Не буду лукавить, раньше я никогда о Каррере не слышал. И только в прессе прочитал, что он был помощником Конте. В России его никто особо и не знал. Я сразу подумал, что будем работать над обороной, поскольку тренера пригласили специально для этого. Он остался, придал нам эмоции, подтянул физику. Вы видели, что произошло в Лиге Европы. В первом матче я понимаю, было очень жарко. Но в ответной, когда мы просто ползали второй тайм…
Не знаю, что тогда произошло. То ли не акклиматизировались, то ли что. Остаётся лишь факт, что вся команда очень уставала. А когда подтянули физику, выиграли один матч, второй, то почувствовали, что всё получается. Мы за него стоим грудью. И когда проигрываем, то виноваты мы, а не тренер», — цитирует Глушакова "Российская газета".
Также Глушаков выразил мнение, что в сезоне для "Спартака" переломным моментом стала победа над "Ростовом" (1:0) на своём поле после трёх поражений кряду.
"Переломный был следующий матч, с "Ростовом". Мы выиграли 1:0, и этот матч, думаю, нас вдохновил. Нам была просто необходима эта победа, и, если бы мы тогда не выиграли, было бы нам очень тяжело психологически. Возможно, это была для нас одна из ключевых игр всего чемпионата", — добавил капитан "Спартака".
"Не буду лукавить, раньше я никогда о Каррере не слышал. И только в прессе прочитал, что он был помощником Конте. В России его никто особо и не знал. Я сразу подумал, что будем работать над обороной, поскольку тренера пригласили специально для этого. Он остался, придал нам эмоции, подтянул физику. Вы видели, что произошло в Лиге Европы. В первом матче я понимаю, было очень жарко. Но в ответной, когда мы просто ползали второй тайм…
Не знаю, что тогда произошло. То ли не акклиматизировались, то ли что. Остаётся лишь факт, что вся команда очень уставала. А когда подтянули физику, выиграли один матч, второй, то почувствовали, что всё получается. Мы за него стоим грудью. И когда проигрываем, то виноваты мы, а не тренер», — цитирует Глушакова "Российская газета".
Также Глушаков выразил мнение, что в сезоне для "Спартака" переломным моментом стала победа над "Ростовом" (1:0) на своём поле после трёх поражений кряду.
"Переломный был следующий матч, с "Ростовом". Мы выиграли 1:0, и этот матч, думаю, нас вдохновил. Нам была просто необходима эта победа, и, если бы мы тогда не выиграли, было бы нам очень тяжело психологически. Возможно, это была для нас одна из ключевых игр всего чемпионата", — добавил капитан "Спартака".
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