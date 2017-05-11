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СМИ: Артуро Видаль уговорил Алексиса Санчеса перейти в "Баварию"

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес дал согласие на переход в "Баварию", передает Le Parisien.

Сообщается, что перейти в мюнхенскую команду его уговорил соотечественник Артуро Видаль. "Бавария" готова предложить за Санчеса 65 миллионов евро. Также на форварда претендуют "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ювентус".
Теги: Санчес Бавария Арсенал
Сегодня, 12:58
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