СМИ: Артуро Видаль уговорил Алексиса Санчеса перейти в "Баварию"

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес дал согласие на переход в "Баварию", передает Le Parisien.



Сообщается, что перейти в мюнхенскую команду его уговорил соотечественник Артуро Видаль. "Бавария" готова предложить за Санчеса 65 миллионов евро. Также на форварда претендуют "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ювентус".