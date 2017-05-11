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"Аякс" вышел в финал Лиги Европы

"Лион" обыграл "Аякс" (3:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Лига Европы

1/2 финала

Матч 1 - 1:4

"Лион" - "Аякс" 3:1

Голы: Дольберг, 27, Ляказетт, 45 (пен.), 45+1, Геззаль, 81

"Лион": Лопеш,Рафаэл, Морель (Рыбусь, 74), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 77), Фекир, Корне, Ляказетт

"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 65), Виргевер, Санчес, Лигт, Зиеш, Классен, Шоне (Бек, 59), Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82)

Предупреждения: Морель, 18, Толиссо, 19, Дьякаби, 49, Велтман, 49, Классен, 50, Н'Кулу, 61, Фекир, 61, Виргевер, 68, Виргевер, 84

Удаления: Виргевер, 84
Теги: Лион Аякс
Вчера, 23:56
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1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:01) #
  • +4
  •  (4)

Сумасшедший матч... но финал будет ещё интересней ...Я за АЯКС ....У НИХ ТАКАЯ МОЛОДЁЖЬ...что скоро Голандский футбол опять будет как и раньше ФАВОРИ...во всех чемпионатах...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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