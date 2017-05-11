Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (1)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (1)
Вчера 23:56
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (1)
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (1)
Вчера 23:45
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Вчера 23:07
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (1)
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (1)
Вчера 22:26
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (34)
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (34)
Вчера 22:16
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
Вчера 20:55
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Вчера 20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
Вчера 20:21
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (4)
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (4)
Вчера 20:18
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (1)
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (1)
Вчера 20:11
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Вчера 19:31
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Вчера 18:49
Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить (2)
Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить (2)
Вчера 17:44
Массимо Каррера оштрафован на 100 тыс. рублей за неявку на интервью после игры с "Томью" (16)
Массимо Каррера оштрафован на 100 тыс. рублей за неявку на интервью после игры с "Томью" (16)
Вчера 17:39
"Фенербахче" по-прежнему интересуется Смоловым (4)
"Фенербахче" по-прежнему интересуется Смоловым (4)
Вчера 17:06
Гарсия Тораль возглавил "Валенсию"
Гарсия Тораль возглавил "Валенсию"
Вчера 16:03
Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины
Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины
Вчера 16:02
Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ
Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ
Вчера 16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
Вчера 15:58
"Амкар" впервые прошел лицензирование РФС с первого раза (1)
"Амкар" впервые прошел лицензирование РФС с первого раза (1)
Вчера 15:24
Агент: считаю, Слуцкому лучше начать работу в Чемпионшипе (23)
Агент: считаю, Слуцкому лучше начать работу в Чемпионшипе (23)
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы
"Лион" обыграл "Аякс" (3:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:4
"Лион" - "Аякс" 3:1
Голы: Дольберг, 27, Ляказетт, 45 (пен.), 45+1, Геззаль, 81
"Лион": Лопеш,Рафаэл, Морель (Рыбусь, 74), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 77), Фекир, Корне, Ляказетт
"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 65), Виргевер, Санчес, Лигт, Зиеш, Классен, Шоне (Бек, 59), Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82)
Предупреждения: Морель, 18, Толиссо, 19, Дьякаби, 49, Велтман, 49, Классен, 50, Н'Кулу, 61, Фекир, 61, Виргевер, 68, Виргевер, 84
Удаления: Виргевер, 84
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:4
"Лион" - "Аякс" 3:1
Голы: Дольберг, 27, Ляказетт, 45 (пен.), 45+1, Геззаль, 81
"Лион": Лопеш,Рафаэл, Морель (Рыбусь, 74), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 77), Фекир, Корне, Ляказетт
"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 65), Виргевер, Санчес, Лигт, Зиеш, Классен, Шоне (Бек, 59), Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82)
Предупреждения: Морель, 18, Толиссо, 19, Дьякаби, 49, Велтман, 49, Классен, 50, Н'Кулу, 61, Фекир, 61, Виргевер, 68, Виргевер, 84
Удаления: Виргевер, 84
Напечатать
1
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.