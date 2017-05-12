Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула



Лига Европы



1/2 финала, ответный матч



"Лион" – "Аякс" 3:1 (первый матч 1:4) Лига Европы1/2 финала, ответный матч

Голы: Ляказетт (с пенальти), 45', Ляказетт, 45+1', Геззаль, 81' - Дольберг, 27'

Имея в своем активе победу в первом матче со счетом 4:1, "Аякс" лихо начал ответную встречу и забил первым, но "Лион" ответил тремя голами и едва не перевел полуфинальные разборки в овертайм.рассказывает о лучшей игре этой еврокубковой недели, которая подарила путевку в финал амстердамскому клубу.Лопеш, Рафаэл, Морель (Рыбусь, 74'), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 77'), Фекир, Корне, ЛяказеттОнана, Велтман (Тете, 65'), Виргевер, Санчес, Лигт, Зиеш, Классен, Шоне (Ван Де Бек, 58'), Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82')Морель, 19', Толиссо, 20', Дьякаби, 49', Н'Кулу, 60', Фекир, 61' - Велтман, 49', Классен, 50', Виргевер, 68'Виргевер, 84'После разгромного поражения в первом матче любому клубу очень сложно рассчитывать на выход в следующую стадию турнира. Наглядно продемонстрировал это буквально вчера "Атлетико". Но в случае с "Лионом" и "Аяксом" казалось, что может быть все, что угодно, ведь обе команды неделю назад сыграли в абсолютно безбашенный футбол. Предсказать, сколько они наколотят друг другу в ответной встрече, было делом крайне неблагодарным, но, уверен, почти все следящие за французским и за голландским клубом считали, что голов сегодня будет много."Лиону" вряд ли приходилось рассчитывать на безупречную игру в обороне - это не самая сильная его сторона. В этой связи очень кстати был гол, забитый на выезде. Да, он не снимал необходимость забивать на три мяча больше соперника, но он позволял "французам" допустить одну ошибку. Кстати говоря, они вообще могут благодарить судьбу, поскольку "Аякс" после вылета из Лиги Чемпионов от "Ростова" в Лиге Европы на своем поле обыграл абсолютно всех, а забить позволил только на групповой стадии "Сельте", параллельно игравшей в другом полуфинале, и на прошлой неделе "Лиону".При этом считаю крайне важным заметить, что в первом матче команда Бруно Женезио смогла забить без своего главного форварда - Александра Ляказетта. Сегодня лучший бомбардир "Олимпика" вернулся в состав, что автоматически еще больше повысило надежду на сверхрезультативный футбол. Впрочем, этот парень долгое время не мог сделать хоть что-то стоящее. "Лион" неплохо начал встречу и частенько владел мячом, но извлечь из этого опасные моменты у него не получалось."Аякс" перетерпел стартовый порыв хозяев и ближе к середине тайма стал активно бегать в атаку. Можно сказать, что теперь уже действия "голландцев" необходимо описать словом "неплохо". А после двух хороших эпизодов у ворот Лопеша вполне сложилось ощущение, что гости ближе к тому, чтобы открыть счет в матче. Как выяснилось, подобная чуйка была неслучайна - молодые пацаны из страны тюльпанов добились своего и забили гол первыми.Конечно, вновь стоит отметить слабую игру защитников, которые не смогли сыграть согласованно друг с другом и позволили Юнесу вывести 1 на 1 с вратарем Дольберга. 19-летний полузащитник не стушевался перед вышедшим из ворот Лопешом и очень элегантно перебросил мяч мимо него. Должен признаться, "Лион" в тот момент не казался командой, которая способна забить четыре гола в ответ. По большому счету, у голкипера гостей не было серьезной работы весь первый тайм, но последние несколько минут перед перерывом полностью изменили все складывающиеся о матче впечатления."Молчавший" 44 минуты Ляказетт решил не просто "заговорить" - он конкретно "закричал". Сначала Александр ворвался в штрафную "Аякса" и заработал пенальти после того, как его сбил Де Лихт. Затем форвард сам реализовал 11-метровый. А спустя еще несколько десятков секунд оформил невероятно стремительный дубль, отправив мяч в сетку после отличного прострела с правого фланга от Фекира. Я не большой любитель мемов, но как тут не вспомнить одну очень подходящую фразу - "Вот это поворот!"Действительно, два гола перед самым перерывом серьезно увеличили шансы хозяев на благоприятный исход. Безусловно, именно по этой причине во втором тайме сильно вырос градус происходящих на поле событий. "Лион" продолжал пытаться атаковать, но процент реализации был уже не столь высок, как у Ляказетта на исходе первой половины встречи. При этом едва ли не каждый стык в промежутках между атаками "французов" приводил к появлению в руках арбитра желтой карточки. Рефери разошелся настолько, что выписал 5 предупреждений в период с 49-й по 61-й минуту.При этом нельзя сказать, что игра была грубой. Да, футболисты отчаянно бились за выход в финал, нарушали правила, но не переходили за рамки приличия и хамства. Если говорить непосредственно о голевых моментах, то после небольшого затишья в период желтокарточной активности судьи "Лион" снова принялся наседать на штрафную "Аякса". Голландской молодежи приходилось порой настолько не просто, что они сами дарили сопернику шанс забить. В частности, после грубой ошибки защиты 1 на 1 с вратарем убежал Фекир - гостей спасла только неточность форварда хозяев, который пробил выше ворот."Голландцы" в ответ не стеснялись терзать соперника контратаками, и некоторые из них были достаточно близки к голу. Взять хотя бы фантастический удар Ван Де Бека, который по умопомрачительной траектории отправил мяч точно в перекладину - пару сантиметров ниже, и для "Лиона" все бы закончилось. Но вместо второго гола "Аякса" случился третий гол "французов". И тут мы отмечаем отличную тренерскую перестановку, которая моментально принесла свои плоды - Рыбусь с левого фланга навесил в центр, где Геззаль головой неотразимо пробил в дальний угол. 3:1, и впереди 10 минут невероятного напряжения.Первым его не выдержал один из самых опытных защитников амстердамского клуба Виргевер - этого парня настигла вторая желтая карточка, которая тут же превратилась в красную. После этого события оставалось 6 минут основного времени матча и 3 добавленного. Уверен, для "Лиона" это казалось невероятно малым промежутком, а для "Аякса" - бесконечно большим. Но для нейтрального зрителя это было фирменное удовольствие.Команды абсолютно забыли про какую-либо тактику, какие-либо ограничения - они играли душой, сердцем, были движимые эмоциями. Не могу не согласиться с Романом Нагучевым, сказавшим, что такие матчи влюбляют в футбол. Какая драма, какой сюжет! "Лион" в концовке имел несколько отличных моментов, чтобы забить, но какие-то сантиметры отделили его от гола. И эти же самые сантиметры спасли "Аякс" - молодой, дерзкий, шикарный "Аякс". Если вы легли спать или смотрели встречу в Манчестере, то сколько же вы пропустили, друзья...Можно говорить, что "Лион" при всей близости к камбэку сыграл слабо и упустил кучу моментов, но я бы делал акцент на том, что "голландцы" заслужили удачу, которая способствовала им в ряде эпизодов. Все-таки они достаточно хорошо контратаковали на чужом поле, отлично сыграли неделю назад на своем и самоотверженно удержали добытое тогда преимущество. Да, можно было бы избежать столь волнительной концовки, но тогда бы мы не получили лучший матч на полуфинальной стадии еврокубков в этом сезоне.