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Леонид Федун: Каррера получит бонусы, не предусмотренные контрактом

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался на тему ближайшего будущего.

– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

– Уже затрагивали тему селекции в разговорах с Каррерой?

– Мы прекрасно знаем, какие позиции необходимо укреплять. Усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением, – ответил бизнесмен.

СЭ
Теги: Федун Спартак Каррера
Сегодня, 15:19
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15
(9)
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Со слов Федуна понял, что Звезд не будет, будут искать игроков на вырост.

Звезд, которым расти некуда , таких как Иванович , в нашем чемпионате покупает , как правило, болотная команда.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Заслужил.
Регистрация: 11.06.2016
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
самое главное в том что Макар далеко не дурак и прекрасно понимает что приличные клубы Еввропы от него уже никуда не уйдут, поэтому он может преспокойно работать в Спартаке с очень не хилой личкой и потихоньку доказывая свой статус в ЛЧ,(при благоприятных обстоятельствах при усилении клуба)
и не исключено что сезона через 3-4 он может занять позицию в одном из топовых клубов АПЛ Примеры Серии А Бундеслиги

согласен полностью
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
переподписывай Лёня и денежку накинь!

самое главное в том что Макар далеко не дурак и прекрасно понимает что приличные клубы Еввропы от него уже никуда не уйдут, поэтому он может преспокойно работать в Спартаке с очень не хилой личкой и потихоньку доказывая свой статус в ЛЧ,(при благоприятных обстоятельствах при усилении клуба)
и не исключено что сезона через 3-4 он может занять позицию в одном из топовых клубов АПЛ Примеры Серии А Бундеслиги


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: кандид (Сегодня, 16:19) #
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Цитата: zen-it
Со слов Федуна понял, что Звезд не будет, будут искать игроков на вырост.

Федун же уже сказал, что руки связаны фэйр-плеем.
Регистрация: 29.09.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:52) #
  • +5
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online

Вот ЗДЕСЬ хорошая статья о нардепе:
Не тот. Почему Аленичев не достоин чемпионской медали «Спартака»
https://footballhd.ru/premier
liga/
Да и другие статьи и новости свеженькие имеются.

У меня прямая ссылка не вставляется, зараза! angry

Цитата: zen-it
Со слов Федуна понял, что Звезд не будет, будут искать игроков на вырост.

Со слов Леонида Арнольдовича ТЕБЕ можно понять одно: Каррера в "Зенит" не перейдёт"! joy
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:50) #
  • -10
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Болеет за:
«Зенит»
купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку.но приподнимут наш уровень
не расчитывает на ЛЧ, считает что кость кинул своим болелам и хватит, пора дальше деньги зарабатывать. а то итак траты непомерные, игроков им купи, 1 место купи. теперь давайте ребятки, атрибутикой и продажей билетов отдавайте.
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (1)

А полное интервью есть уже ?
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Еще бы Леонид Арнольдович.
Задача на сезона ставилась 3 место.
А тут 1 место и автоматов под 30 Евролямов за участие в ЛЧ + доходы от рекламы и конские цены на билеты на стадио на ЛЧ. Итого под 40 евролямов чистого профита.
не скупись давай - купи икру уже наконец angry
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Со слов Федуна понял, что Звезд не будет, будут искать игроков на вырост.
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
переподписывай Лёня и денежку накинь,Каррера наш тренер!
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:37) #
  • 0
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online

Цитата: Zenitcheg
Наверное, есть смысл попробовать отойти от Спартаковского стиля, который основывается на игре в атаке, и попробовать сосредоточиться на оборонительном футболе.

Это Бердыеву рекомендуй.
Хотя он и так в этот футбол играет.
Так что - НЕ РЕКОМЕНДУЙ! laughing
Благо, Каррера итальяшка - они в этом знают толк.

Каррера не просто, как ты выразился, "итальяшка"!
Он - бывший игрок "Ювернуса"!
А "Ювентус" НИКОГДА не играл в оборонительный футбол!
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
вряд ли купят достаточно крутых футболистов, которые потащат в ЛЧ. Наверное, есть смысл попробовать отойти от Спартаковского стиля, который основывается на игре в атаке, и попробовать сосредоточиться на оборонительном футболе. Благо, Каррера итальяшка - они в этом знают толк. Греция таким образом победила в ЧЕ, так почему Спартак не смог бы чего то добиться в ЛЧ таким макаром?


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:34) #
  • +6
  •  (6)
online

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением, – ответил бизнесмен.

По-поводу бонусов, не предусмотренных контрактов - ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО!
А то, что всего 1 год остался у него по контракту - это хуже.
ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ НУЖНО!
Да, впрочем, Леонид Арнольдович и сам ЭТО знает. )))
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:21) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, Леонид Арнольдович.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
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