Леонид Федун: Каррера получит бонусы, не предусмотренные контрактом

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался на тему ближайшего будущего.– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.– Мы прекрасно знаем, какие позиции необходимо укреплять. Усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением, – ответил бизнесмен.