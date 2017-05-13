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"Бавария" - "РБ Лейпциг": мюнхенцы в добавленное время вырвали победу
Чемпионат Германии
33 тур
"РБ Лейпциг" - "Бавария" 4:5
Гол: Забитцер, 2, Вернер, 28 (пен.), 65, Поульсен, 47 - Левандовски, 16, 84, Алькантара, 60, Алаба, 90+1, Роббен, 90+5
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Комппер, Бернардо, Ильзанкер, Кейта, Забитцер (Шмитц, 69), Демме, Вернер (Хедира, 80), Поульсен (Зельке, 76), Форсберг
"Бавария": Штарке, Лам, Боатенг, Алаба, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Роббен, Киммих (Мюллер, 68), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Левандовски
Предупреждения: Алонсо, 28, Видаль, 64, Коста, 64, Алькантара, 72, Боатенг, 77, Кейта, 90+6
33 тур
"РБ Лейпциг" - "Бавария" 4:5
Гол: Забитцер, 2, Вернер, 28 (пен.), 65, Поульсен, 47 - Левандовски, 16, 84, Алькантара, 60, Алаба, 90+1, Роббен, 90+5
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Комппер, Бернардо, Ильзанкер, Кейта, Забитцер (Шмитц, 69), Демме, Вернер (Хедира, 80), Поульсен (Зельке, 76), Форсберг
"Бавария": Штарке, Лам, Боатенг, Алаба, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Роббен, Киммих (Мюллер, 68), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Левандовски
Предупреждения: Алонсо, 28, Видаль, 64, Коста, 64, Алькантара, 72, Боатенг, 77, Кейта, 90+6
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