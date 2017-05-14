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Константин Лепёхин: отставка Луческу - прогнозируемое событие

Константин Лепёхин: отставка Луческу - прогнозируемое событиеБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 28-го тура Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (3:1).

- Об игре:

Матч получился зрелищным, с большим количеством голов и опасных моментов. Думаю, болельщики остались довольны увиденным, хотя результат получился прогнозируемым и ожидаемым.

- О выступлениях Андрея Лунёва:

Не нам решать, кто будет основным стражем ворот "Зенита", но Мирча Луческу пару месяцев назад дал понять, что номер один у него теперь Лунёв. Трансфер этого голкипера из "Уфы" уже был доказательством того, что тренер имеет на него планы, и в итоге это подтвердилось регулярной игровой практикой вратаря. Луческу в нём не ошибся. Всё имеет свойство когда-то заканчиваться, но будем надеяться, что Андрей проведёт в Санкт-Петербурге 10-15 хороших лет. Лодыгин тоже когда-то ярко начинал в "Зените", два года играл стабильно. Поэтому и по Лунёву загадывать тяжело. На сегодняшний день Андрей заслуженно стоит в воротах в каждой игре.

- О шансах "Зенита" и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон:

Думаю, на данный момент у "армейцев" шансов чуть-чуть побольше, поскольку на сегодняшний день они впереди питерцев. "Зенит" даже если выиграет оставшиеся встречи не факт что попадёт в Лигу чемпионов. Когда ситуация в твоих руках - всё становится легче, но сейчас всё в руках ЦСКА.

- Об информации о возможной отставке Луческу по окончании сезона и кандидатах на его место:

Отставка Луческу - прогнозируемое событие. Если в прессе начинается критика Луческу от определённых журналистов и изданий, значит, это кому-то нужно. Я не удивлён этим слухам и, наверное, всё это по делу. Очевидно, что румыну команду собрать не удалось. Тем не менее, возникает вопрос: какие цели ставились перед тренером в начале сезона?! И имелись ли у него средства для выполнения поставленных задач, учитывая то, какие футболисты покинули "Зенит" сначала летом, а потом и зимой.

- Об игре Артёма Дзюбы и его участии на Кубке конфедераций-2017:

На мой взгляд, Дзюба сейчас в чемпионате России - лучший центральный нападающий. Думаю, пользу он может приносить не только "Зениту", но и национальной команде. Надеюсь, на предстоящем турнире он заявит о себе так, что о нём будут говорить во всей Европе. Мне кажется, что для этого у него есть все шансы и данные: возраст, перспектива, данные. Всё говорит о том, что он уже сегодня мог бы выступать в клубе хорошего европейского чемпионата, который претендует на попадания в международные турниры.
Теги: Зенит Лепехин
Сегодня, 04:57
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(1)
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 07:05) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Да, частенько казалось что на 100% всегда выкладывался только Дзюба.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 06:50) #
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Цитата: МАРТ
Команда идёт на 3 месте...может занять 2е..и отставка?

на землю опуститесь....

Ты должен понимать, что для нынешнего Зенита это провал...Это ещё 10-15 лет назад такой успех бы никто не оспаривал...А теперь пусть этому радуются болельщики других команд. Юбиляры так вообще от радости с ума сходят... Им бы радоваться, а они грязь на ресурсе по-прежнему льют.Обезумели бедные....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 06:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
.команда идёт на 3 месте...может занять 2е..и отставка?

на землю опуститесь...ЛУЧЕСКУВЕРИМ..
Регистрация: 6.09.2013
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