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Константин Лепёхин: отставка Луческу - прогнозируемое событие
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 28-го тура Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (3:1).
- Об игре:
Матч получился зрелищным, с большим количеством голов и опасных моментов. Думаю, болельщики остались довольны увиденным, хотя результат получился прогнозируемым и ожидаемым.
- О выступлениях Андрея Лунёва:
Не нам решать, кто будет основным стражем ворот "Зенита", но Мирча Луческу пару месяцев назад дал понять, что номер один у него теперь Лунёв. Трансфер этого голкипера из "Уфы" уже был доказательством того, что тренер имеет на него планы, и в итоге это подтвердилось регулярной игровой практикой вратаря. Луческу в нём не ошибся. Всё имеет свойство когда-то заканчиваться, но будем надеяться, что Андрей проведёт в Санкт-Петербурге 10-15 хороших лет. Лодыгин тоже когда-то ярко начинал в "Зените", два года играл стабильно. Поэтому и по Лунёву загадывать тяжело. На сегодняшний день Андрей заслуженно стоит в воротах в каждой игре.
- О шансах "Зенита" и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон:
Думаю, на данный момент у "армейцев" шансов чуть-чуть побольше, поскольку на сегодняшний день они впереди питерцев. "Зенит" даже если выиграет оставшиеся встречи не факт что попадёт в Лигу чемпионов. Когда ситуация в твоих руках - всё становится легче, но сейчас всё в руках ЦСКА.
- Об информации о возможной отставке Луческу по окончании сезона и кандидатах на его место:
Отставка Луческу - прогнозируемое событие. Если в прессе начинается критика Луческу от определённых журналистов и изданий, значит, это кому-то нужно. Я не удивлён этим слухам и, наверное, всё это по делу. Очевидно, что румыну команду собрать не удалось. Тем не менее, возникает вопрос: какие цели ставились перед тренером в начале сезона?! И имелись ли у него средства для выполнения поставленных задач, учитывая то, какие футболисты покинули "Зенит" сначала летом, а потом и зимой.
- Об игре Артёма Дзюбы и его участии на Кубке конфедераций-2017:
На мой взгляд, Дзюба сейчас в чемпионате России - лучший центральный нападающий. Думаю, пользу он может приносить не только "Зениту", но и национальной команде. Надеюсь, на предстоящем турнире он заявит о себе так, что о нём будут говорить во всей Европе. Мне кажется, что для этого у него есть все шансы и данные: возраст, перспектива, данные. Всё говорит о том, что он уже сегодня мог бы выступать в клубе хорошего европейского чемпионата, который претендует на попадания в международные турниры.
- Об игре:
Матч получился зрелищным, с большим количеством голов и опасных моментов. Думаю, болельщики остались довольны увиденным, хотя результат получился прогнозируемым и ожидаемым.
- О выступлениях Андрея Лунёва:
Не нам решать, кто будет основным стражем ворот "Зенита", но Мирча Луческу пару месяцев назад дал понять, что номер один у него теперь Лунёв. Трансфер этого голкипера из "Уфы" уже был доказательством того, что тренер имеет на него планы, и в итоге это подтвердилось регулярной игровой практикой вратаря. Луческу в нём не ошибся. Всё имеет свойство когда-то заканчиваться, но будем надеяться, что Андрей проведёт в Санкт-Петербурге 10-15 хороших лет. Лодыгин тоже когда-то ярко начинал в "Зените", два года играл стабильно. Поэтому и по Лунёву загадывать тяжело. На сегодняшний день Андрей заслуженно стоит в воротах в каждой игре.
- О шансах "Зенита" и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон:
Думаю, на данный момент у "армейцев" шансов чуть-чуть побольше, поскольку на сегодняшний день они впереди питерцев. "Зенит" даже если выиграет оставшиеся встречи не факт что попадёт в Лигу чемпионов. Когда ситуация в твоих руках - всё становится легче, но сейчас всё в руках ЦСКА.
- Об информации о возможной отставке Луческу по окончании сезона и кандидатах на его место:
Отставка Луческу - прогнозируемое событие. Если в прессе начинается критика Луческу от определённых журналистов и изданий, значит, это кому-то нужно. Я не удивлён этим слухам и, наверное, всё это по делу. Очевидно, что румыну команду собрать не удалось. Тем не менее, возникает вопрос: какие цели ставились перед тренером в начале сезона?! И имелись ли у него средства для выполнения поставленных задач, учитывая то, какие футболисты покинули "Зенит" сначала летом, а потом и зимой.
- Об игре Артёма Дзюбы и его участии на Кубке конфедераций-2017:
На мой взгляд, Дзюба сейчас в чемпионате России - лучший центральный нападающий. Думаю, пользу он может приносить не только "Зениту", но и национальной команде. Надеюсь, на предстоящем турнире он заявит о себе так, что о нём будут говорить во всей Европе. Мне кажется, что для этого у него есть все шансы и данные: возраст, перспектива, данные. Всё говорит о том, что он уже сегодня мог бы выступать в клубе хорошего европейского чемпионата, который претендует на попадания в международные турниры.
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