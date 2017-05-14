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Карло Анчелотти: "Лейпциг" в этом сезоне был фантастическим конкурентом

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против "Лейпцига" (5:4).

"Сумасшедший матч. Как мы и ожидали, игра получилась открытой. Обе команды уже добились своих целей в Бундеслиге. "Лейпциг" мощно начал, но мы были лучше в концовке встречи. Это был очень атакующий футбол. Мы должны были лучше действовать в обороне. "Лейпциг" в этом сезоне был фантастическим конкурентом. Они довольно неожиданно играли очень хорошо. Для них это лишь начало великолепного периода. У них молодые, мотивированные игроки. В следующем сезоне они будут выступать в Лиге чемпионов. Для них это будет великолепный опыт", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
Теги: Анчелотти Бавария РБ Лейпциг
Сегодня, 10:10
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№1 Написал: Приговор (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Учитывая трансферную стоимость Баварии - 566 млн. евро, Лейпциг - 123 млн. на сегодня (в начале чемпионата разница была больше) счет 5-4 в пользу Баварии + 2-е место вызывает уважение Лейпцигу
Регистрация: 5.05.2017
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