Карло Анчелотти: "Лейпциг" в этом сезоне был фантастическим конкурентом

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против "Лейпцига" (5:4).



"Сумасшедший матч. Как мы и ожидали, игра получилась открытой. Обе команды уже добились своих целей в Бундеслиге. "Лейпциг" мощно начал, но мы были лучше в концовке встречи. Это был очень атакующий футбол. Мы должны были лучше действовать в обороне. "Лейпциг" в этом сезоне был фантастическим конкурентом. Они довольно неожиданно играли очень хорошо. Для них это лишь начало великолепного периода. У них молодые, мотивированные игроки. В следующем сезоне они будут выступать в Лиге чемпионов. Для них это будет великолепный опыт", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.