Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
Главный тренер "Лейпцига": такой матч мы ещё не видели на этом стадионе
Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хасенхюттль прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (4:5).
"Мои поздравления "Баварии" с этой невероятной победой. Поздравления всем, кто был на стадионе, с этим невероятным вечером. Такой матч мы ещё не видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75 минут, более, чем впечатляло. Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы завоевали сердца и симпатию. Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
"Мои поздравления "Баварии" с этой невероятной победой. Поздравления всем, кто был на стадионе, с этим невероятным вечером. Такой матч мы ещё не видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75 минут, более, чем впечатляло. Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы завоевали сердца и симпатию. Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.