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Главный тренер "Лейпцига": такой матч мы ещё не видели на этом стадионе

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хасенхюттль прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (4:5).

"Мои поздравления "Баварии" с этой невероятной победой. Поздравления всем, кто был на стадионе, с этим невероятным вечером. Такой матч мы ещё не видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75 минут, более, чем впечатляло. Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы завоевали сердца и симпатию. Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Теги: РБ Лейпциг Бавария
Сегодня, 21:28
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