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Николас Ломбертс: чемпионство "Спартака"? Это плохо, но это жизнь

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который летом перейдет в бельгийский "Остенде", рассказал о главных воспоминаниях о Санкт-Петербурге.

– Помню, что тогда здесь, на базе, было только одно поле. Я не знал многого о "Зените". Поначалу чувствовал некий страх, но после десяти лет, проведенных здесь, это мой дом и он им будет всегда. Я буду скучать по Петербургу, по "Зениту", по болельщикам, но это жизнь. Я получаю немного игрового времени и хочу выступать еще три года. Хочу попасть на чемпионат мира в России, поэтому еду в "Остенде".

– "Спартак" все-таки стал чемпионом в вашем последнем сезоне, а вы этого не хотели.

– Да, не хотел. Это плохо, но это жизнь.

– Насколько для "Зенита" положительный фактор в том, что матч с "Краснодаром" пройдет на "Петровском"? Должны были на новом стадионе, но, к сожалению, газон не лучшего качества.

– Да, это правда, газон там очень плохой. Я хотел сыграть хотя бы одну минуту на новом стадионе, но мы опять возвращаемся на "Петровский", где я провел десять лет. Там очень хорошее поле и это лучше для нас. Мы играем короткими передачами, так что газон "Петровского" – это плюс.

– Что нужно "Зениту", чтобы стать чемпионом в следующем году?

– Лучше играть. Мы потеряли очки в матчах, где должны были их брать, вроде встречи с "Амкаром". Может быть, новые игроки, новый центральный защитник… Посмотрим, но думаю, что следующий сезон будет лучше.

– Какое у вас самое яркое воспоминание за эти десять лет?

– Победа в Раменском. Я никогда этого не забуду, потому что это был мой первый чемпионский титул, и это самое важное. Кубок УЕФА. Каждый чемпионский трофей запомнился, но самый важный – все-таки первый.

– Насколько сейчас в команде уверены в том, что "Зенит" может занять второе место и выйти в Лигу чемпионов?

ЦСКА, думаю, еще потеряет очки. Думаю, шансы 50 на 50. В Казани их точно ждет тяжелый матч. В любом случае, мы должны одержать две победы. Думаю, что наша команда сильнее, чем у ЦСКА. Мы сделаем все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов.

ФК "Зенит"
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 12:17
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12
(1)
№12 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (0)
online

Ему то, ландскнехту, какая разница.... лучше сказал бы , что он лично сделал для победы его клуба в чемпионате.... А то косяк на косяке....
Регистрация: 17.06.2016
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: К.А.
Цитата: Skyline
знатно нико подпалил пердак свинотам)

а уж как Спартак бомжам пердак взорвал... smile

обломался. не спартак. а бездарный румын.

посмотри сколько трофеев у "бездарного румына" и задумайся:мож дело в убогости бомжей как футбольной команды? smile
з.ы. с попаданием в ле тебя


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:29) #
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  •  (2)
online

Цитата: Skyline
бломался. не спартак. а бездарный румын.

Не писди.
Строить 10 лет Крестовский для того, что бы там, самим повесить золотые медали на шею Спартака. Это же надо так умудрится. Клоуны.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Skyline
знатно нико подпалил пердак свинотам)

а уж как Спартак бомжам пердак взорвал... smile

обломался. не спартак. а бездарный румын.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
знатно нико подпалил пердак свинотам)

а уж как Спартак бомжам пердак взорвал... smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
знатно нико подпалил пердак свинотам)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Команда то сильнее, но тренер слабее....


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 13:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не. Кони нынче сильнее. Таблица выглядит справедливо.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Истинный - пидерец . С пеной у рта и вечным трёпом, про сослагательное наклонение . Всё чего - то ждут : то от - Спартака , что начнёт проигрывать, а теперь мечтают о ЛЧ, вместо того, чтобы самим , хоть , как - то научится играть в футбол. Всё - беспризорники , ваше время - прошло, потому что - Спартак проснулся. И это надолго ... даже и мечтайте...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ни чести у дешёвок, чтоб достойно уступить, ни мужества, чтоб поздравить Чемпиона...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (20)
online

Нах пошел, хрустальная бельгийка.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не сдержал ты обещание , Нико.
Но все равно молодец. Тащил защиту бомжей несколько сезонов в начале 10-х
Регистрация: 22.09.2007
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