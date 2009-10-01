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Николас Ломбертс: чемпионство "Спартака"? Это плохо, но это жизнь
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который летом перейдет в бельгийский "Остенде", рассказал о главных воспоминаниях о Санкт-Петербурге.
– Помню, что тогда здесь, на базе, было только одно поле. Я не знал многого о "Зените". Поначалу чувствовал некий страх, но после десяти лет, проведенных здесь, это мой дом и он им будет всегда. Я буду скучать по Петербургу, по "Зениту", по болельщикам, но это жизнь. Я получаю немного игрового времени и хочу выступать еще три года. Хочу попасть на чемпионат мира в России, поэтому еду в "Остенде".
– "Спартак" все-таки стал чемпионом в вашем последнем сезоне, а вы этого не хотели.
– Да, не хотел. Это плохо, но это жизнь.
– Насколько для "Зенита" положительный фактор в том, что матч с "Краснодаром" пройдет на "Петровском"? Должны были на новом стадионе, но, к сожалению, газон не лучшего качества.
– Да, это правда, газон там очень плохой. Я хотел сыграть хотя бы одну минуту на новом стадионе, но мы опять возвращаемся на "Петровский", где я провел десять лет. Там очень хорошее поле и это лучше для нас. Мы играем короткими передачами, так что газон "Петровского" – это плюс.
– Что нужно "Зениту", чтобы стать чемпионом в следующем году?
– Лучше играть. Мы потеряли очки в матчах, где должны были их брать, вроде встречи с "Амкаром". Может быть, новые игроки, новый центральный защитник… Посмотрим, но думаю, что следующий сезон будет лучше.
– Какое у вас самое яркое воспоминание за эти десять лет?
– Победа в Раменском. Я никогда этого не забуду, потому что это был мой первый чемпионский титул, и это самое важное. Кубок УЕФА. Каждый чемпионский трофей запомнился, но самый важный – все-таки первый.
– Насколько сейчас в команде уверены в том, что "Зенит" может занять второе место и выйти в Лигу чемпионов?
– ЦСКА, думаю, еще потеряет очки. Думаю, шансы 50 на 50. В Казани их точно ждет тяжелый матч. В любом случае, мы должны одержать две победы. Думаю, что наша команда сильнее, чем у ЦСКА. Мы сделаем все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов.
ФК "Зенит"
– Помню, что тогда здесь, на базе, было только одно поле. Я не знал многого о "Зените". Поначалу чувствовал некий страх, но после десяти лет, проведенных здесь, это мой дом и он им будет всегда. Я буду скучать по Петербургу, по "Зениту", по болельщикам, но это жизнь. Я получаю немного игрового времени и хочу выступать еще три года. Хочу попасть на чемпионат мира в России, поэтому еду в "Остенде".
– "Спартак" все-таки стал чемпионом в вашем последнем сезоне, а вы этого не хотели.
– Да, не хотел. Это плохо, но это жизнь.
– Насколько для "Зенита" положительный фактор в том, что матч с "Краснодаром" пройдет на "Петровском"? Должны были на новом стадионе, но, к сожалению, газон не лучшего качества.
– Да, это правда, газон там очень плохой. Я хотел сыграть хотя бы одну минуту на новом стадионе, но мы опять возвращаемся на "Петровский", где я провел десять лет. Там очень хорошее поле и это лучше для нас. Мы играем короткими передачами, так что газон "Петровского" – это плюс.
– Что нужно "Зениту", чтобы стать чемпионом в следующем году?
– Лучше играть. Мы потеряли очки в матчах, где должны были их брать, вроде встречи с "Амкаром". Может быть, новые игроки, новый центральный защитник… Посмотрим, но думаю, что следующий сезон будет лучше.
– Какое у вас самое яркое воспоминание за эти десять лет?
– Победа в Раменском. Я никогда этого не забуду, потому что это был мой первый чемпионский титул, и это самое важное. Кубок УЕФА. Каждый чемпионский трофей запомнился, но самый важный – все-таки первый.
– Насколько сейчас в команде уверены в том, что "Зенит" может занять второе место и выйти в Лигу чемпионов?
– ЦСКА, думаю, еще потеряет очки. Думаю, шансы 50 на 50. В Казани их точно ждет тяжелый матч. В любом случае, мы должны одержать две победы. Думаю, что наша команда сильнее, чем у ЦСКА. Мы сделаем все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов.
ФК "Зенит"
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