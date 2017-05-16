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Денис Глушаков: называйте нас хоть "диванными", хоть "кроватными" чемпионами, но мы чемпионы!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы по поводу завоевания красно-белыми чемпионства.
– Какой вопрос надоел больше всего?
– Еще до того как мы стали чемпионами, постоянно слышал один и тот же вопрос: «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?» Сильно раздражали такие провокации. В футболе бывает всякое. Ты пытаешься абстрагироваться от давления и думать о каждом следующем матче. А тебе постоянно напоминают о гонке. Но это часть работы. Все нормально.
– «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?
– Впервые ощутил такие эмоции. Не могу передать словами, что испытал в день празднования! Сейчас немного успокоился. Каждый в силу своих возможностей погулял два дня. Но сезон еще не закончился. Надо достойно выглядеть в оставшихся встречах.
– Вам бы хотелось сыграть в предстоящих матчах чемпионата?
– Конечно. Скоро Кубок Конфедераций. Чтобы не растерять форму перед таким важным стартом, необходимо выходить на поле. Не хочу профукать полгода работы.
– По утрам просыпаетесь с мыслью: «Я чемпион»?
– В первые два дня действительно так и было. Вставал с улыбкой на лице. Сейчас открываю глаза и думаю: «Надо ехать на тренировку!» Это тоже неплохо.
– Тяжело настроиться на кропотливую работу?
– Психологически – конечно. Но тренеры не дают расслабиться. Разве что все упражнения мы теперь делаем с улыбками и шутками. Иногда от кого-то из ребят можно услышать: «Чего мы тренируемся?! Мы же чемпионы!» Понятно, это говорится несерьезно. Посмеялись и дальше стали упорно трудиться. Надо завершить чемпионат на позитивной ноте. Не хочу в концовке турнира портить себе настроение.
– Как относитесь к термину «диванные чемпионы»?
– Каждый может говорить, что хочет. Но мы чемпионы! Просто чемпионы! Дальше называйте нас хоть диванными, хоть кроватными, хоть футбольными. Мы же обыграли «Томь». Если бы «Зенит» потерпел поражение на день раньше нашего матча, все бы говорили, что «Спартак» красиво оформил чемпионство у себя на поле. Конечно, было бы круче стать «золотыми» в Перми или дома с «Тереком». Но сложилось, как сложилось. Так тоже неплохо.
Советский спорт
– Какой вопрос надоел больше всего?
– Еще до того как мы стали чемпионами, постоянно слышал один и тот же вопрос: «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?» Сильно раздражали такие провокации. В футболе бывает всякое. Ты пытаешься абстрагироваться от давления и думать о каждом следующем матче. А тебе постоянно напоминают о гонке. Но это часть работы. Все нормально.
– «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?
– Впервые ощутил такие эмоции. Не могу передать словами, что испытал в день празднования! Сейчас немного успокоился. Каждый в силу своих возможностей погулял два дня. Но сезон еще не закончился. Надо достойно выглядеть в оставшихся встречах.
– Вам бы хотелось сыграть в предстоящих матчах чемпионата?
– Конечно. Скоро Кубок Конфедераций. Чтобы не растерять форму перед таким важным стартом, необходимо выходить на поле. Не хочу профукать полгода работы.
– По утрам просыпаетесь с мыслью: «Я чемпион»?
– В первые два дня действительно так и было. Вставал с улыбкой на лице. Сейчас открываю глаза и думаю: «Надо ехать на тренировку!» Это тоже неплохо.
– Тяжело настроиться на кропотливую работу?
– Психологически – конечно. Но тренеры не дают расслабиться. Разве что все упражнения мы теперь делаем с улыбками и шутками. Иногда от кого-то из ребят можно услышать: «Чего мы тренируемся?! Мы же чемпионы!» Понятно, это говорится несерьезно. Посмеялись и дальше стали упорно трудиться. Надо завершить чемпионат на позитивной ноте. Не хочу в концовке турнира портить себе настроение.
– Как относитесь к термину «диванные чемпионы»?
– Каждый может говорить, что хочет. Но мы чемпионы! Просто чемпионы! Дальше называйте нас хоть диванными, хоть кроватными, хоть футбольными. Мы же обыграли «Томь». Если бы «Зенит» потерпел поражение на день раньше нашего матча, все бы говорили, что «Спартак» красиво оформил чемпионство у себя на поле. Конечно, было бы круче стать «золотыми» в Перми или дома с «Тереком». Но сложилось, как сложилось. Так тоже неплохо.
Советский спорт
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