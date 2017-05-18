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"Бавария" презентовала форму на новый сезон (фото)

"Бавария" представила новую домашнюю игровую форму на сезон-2017/18.

Домашний матч 34-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга" мюнхенцы проведут уже в новой экипировке.

Теги: Бавария
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
а мне больше за все время больше нравится форма 2001ого
только вот я не очень понимаю - зачем так рано презентовать то?что бы летом раскупили?
так мне кажется что для интриги - лучше б было за недельку до начала сезона


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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