Голкипер "Баварии" Том Штарке завершает карьеру

Голкипер "Баварии" Том Штарке 20 мая проведёт последний матч в футболке мюнхенского клуба, сообщает пресс-служба "Баварии".36-летний вратарь завершит игровую карьеру.Том Штарке играет в "Баварии" с июля 2012 года.