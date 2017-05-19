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Голкипер "Баварии" Том Штарке завершает карьеру

Голкипер "Баварии" Том Штарке 20 мая проведёт последний матч в футболке мюнхенского клуба, сообщает пресс-служба "Баварии".

36-летний вратарь завершит игровую карьеру.

Том Штарке играет в "Баварии" с июля 2012 года.
Теги: Бавария
Сегодня, 18:47
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