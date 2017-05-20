Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:23
Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (30)
Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (30)
09:45
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах (3)
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах (3)
ЦСКА или "Зенит"? Отправит ли "Спартак" "Арсенал" в ФНЛ? Расклады 30-го тура
Пусть с чемпионом, как и во многих других европейских чемпионатах, всё давно понятно, финиш РФПЛ будет жарким: лишь один матч 30-го тура не имеет никакого турнирного значения, тогда как в остальных играх минимум одна сторона будет мотивирована и с этой точки зрения. Rusfootball.info – о раскладах окончания сезона.
«Амкар» – «Рубин»
Здорово, что он единственный в своём роде. Пермяки и казанцы застолбили за собой 9-10 места, которые сейчас и делят. Конечно, борьба за лучшую позицию в нижней половине таблицу с одной из самых бедных команд Премьер-лиги – немного не то, на что рассчитывали в Казани, тратя 40 миллионов на трансферы. А теперь ещё и Хави Грасии, похоже, придётся выплачивать многомиллионную неустойку…
Главная фигура предстоящего матча – Максим Канунников. Бывший нападающий «Амкара», игравший на ЧМ-2014 ещё в качестве футболиста красно-черных, попал в расширенный список Станислава Черчесова и пока не может планировать свой отпуск, в отличие от коллег.
«Арсенал» – «Спартак»
«Спартак» достойно завершает сезон: в ранге чемпиона команда ещё не теряла очков. На продолжение этой тенденции надеются в Самаре и Оренбурге.
Для «Арсенала» это последний шанс выбраться. Команда Кирьякова сама виновата: матч с «Уфой» она на последних минутах проиграла, «Амкару» дома не забила, хотя этим соперникам вроде бы ничего было и не надо. В случае равенства очков по победам туляки опередят и «Крылья», и «Оренбург», но для спасения им нужно не только победить самим, но и надеяться, что либо «Терек» выиграет в Самаре, либо «Ростов» не проиграет в Оренбурге.
Вероятность последнего высока, так что, возможно, праздник в Туле после финального свистка станет всеобщим, а не только спартаковским. Болельщики красно-белых даже выкупали абонементы на «Арсенал», чтобы в последнем туре поглядеть на любимых чемпионов. Состав «Спартака» – это один из главных вопросов и один из факторов, который может решить судьбу туляков. Думаю, мы увидим что-то наподобие пермского варианта с Селиховым, Тимофеевым и другими.
«Уфа» – «Урал»
«Уфа» заканчивает чемпионат ещё достойнее «Спартака»: команда давно чувствует себя комфортно в середине таблицы, но всё равно выгрызает победы у «Арсенала» и «Анжи», вырывает ничью с «Оренбургом». И всё в концовках – похоже, Семак привнёс «Fergie-time» в наш чемпионат. Огромное уважение Сергею Богдановичу, Шамилю Газизову и всем, кто руководит «Уфой» за то, что команда не играет ни в какие типичные для нашего футбола игры и даже просто не думает об отпуске. Место в верхней половине таблицы она заслужила хотя бы поэтому.
Что до «Урала», то финалист Кубка после сверхуспешного начала весны попал в полосу неудач, не так давно отдал победу во 2-м тайме матча с «Крыльями». Теперь самарцы могут отправить команду Тарханова в стыки, если сами выиграют, а «Урал» при этом уступит (ничья устроит благодаря большему числу побед). Но при этом нужно, чтобы и «Анжи» не проиграл ЦСКА. В общем, даже если в Уфе случится поражение, должно сойтись слишком много всего, чтобы игроки «Урала» не ушли в отпуск после завершения игры 30-го тура.
«Локомотив» – «Зенит»
Вы в курсе, что здесь турнирный расклад предельно прост. Обладатель Кубка не поднимется выше 7-й строчки и не опустится ниже 8-й, а «Зенит» не поднимется выше 3-го места, если «Анжи» не отберёт очки у ЦСКА.
Удивительно: Мирча Луческу ещё не заявил, что в составе «Анжи» есть бывшие игроки «Спартака», которые не хотят, чтобы «Зенит» попал в Лигу чемпионов. Но в потерю очков питерцами действительно верится больше, чем «армейцами». «Локомотив» более-менее в порядке: пока Антон Миранчук получает красную в дебютном матче в старте, его брат заметно прогрессирует. Начал показывать мастерство Фернандеш, хорош в матчах с грандами не ездивший в Екатеринбург Ари.
«Зенит» на этом фоне смотрится фаворитом только благодаря мотивации. Это Луческу уже более-менее всё равно, а футболисты хотят в следующем году поиграть в Лиге чемпионов. Ничья не устроит их даже если вдруг ЦСКА проиграет «Анжи»: личные встречи (1:1 в Петербурге и 0:0 в Москве) за «армейцами».
«Томь» – «Краснодар»
Томичи не выглядят жалко, безнадёжно, за молодёжью в их составе интересно наблюдать, но мастерства для достижения результата им не хватает. После эпичного матча с «Анжи» (3:3) команда проиграла 4 матча подряд и, по идее, должна проиграть 5-й. «Краснодар» сейчас слаб и плох, но не настолько же?
Расклад предельно прост: «Краснодару» нужно побеждать и надеяться на поражение «Ростова» в Оренбурге, любые другие варианты приводят к пролёту клуба вместе с его шикарным стадионом и лучшим бомбардиром чемпионата мимо еврокубков из-за меньшего, чем у «Ростова», количества побед.
ЦСКА – «Анжи»
Красно-синим не стоит задумываться о раскладах: для попадания в Лигу чемпионов им нужно просто сыграть так же, как в недавней домашней встрече с тульским «Арсеналом». Там была добыта абсолютно безоговорочная победа. Но если у ЦСКА всё же возникнут проблемы, придётся надеяться на «Локомотив». В случае равенства очков, повторюсь, выше также окажется ЦСКА.
Махачкалинцы после очередной смены курса, количество которых уже никто не считает, рискует угодить в стыки. «Оренбург» для «Анжи» уже не опасен, поскольку Александр Прудников, забивший бывшей команде, где его талант не оценили, принёс махачкалинцам перевес по личным встречам. «Анжи» нужна помощь братьев из «Терека»: «Крылья» смогут обойти махачкалинцев только в случае собственной победы. При этом ничья в матче ЦСКА – «Анжи» «Крылья» тоже устроит – оба матча с дагестанской командой они выиграли. Но при этом «Анжи» даже с ничьей может опередить «Урал», если тот проиграет «Уфе».
«Крылья Советов» – «Терек»
У самарцев самый большой разлёт: они могут занять любое из мест от 11-го до 15-го.
Плохо для «Крыльев» то, что при равенстве очков они окажутся ниже и «Арсенала», и «Оренбурга». Чтобы не вылететь напрямую, волжанам достаточно сыграть вничью (так завершается большинство матчей на «Металлурге»), это гарантирует участие в переходных матчах. Поражение вкупе с победой «Арсенала» и хотя бы ничьей «Оренбурга» означает ФНЛ.
С другой стороны, команда может вовсе избежать стыковых матчей, если победит сама, а «Анжи» при этом не выиграет у ЦСКА, либо если «Урал» проиграет «Уфе». Вероятно? Вполне. Самарцы – сами хозяева своей судьбы. В отличие от грозненцев.
В «Тереке» на попадание в еврокубки, видимо, уже не рассчитывают: иначе зачем было объявлять о назначении Олега Кононова? Чтобы занять 4-е место, Рашиду Рахимову необходимо выиграть свой последний матч и надеяться на поражение «Ростова» в «Оренбурге», в то же время необходима потеря очков «Краснодаром» в Томске. Да, формально мотивация у «Терека» есть, но в такой сценарий верится слабо.
«Оренбург» – «Ростов»
А вот тут должен быть огонь. «Ростов» очень плох на выезде, но сумел на неделе победить «Анжи» и угодить в комфортное положение, при котором он удержит 4-ю строчку даже в случае ничьей. Как видно из скрина выше, в таком случае «Краснодар» только догонит дончан, но уступит им по количеству побед. Проиграть же «Ростову» позволительно только если свои матчи не выиграют и «Краснодар», и «Терек». В общем, уступать явно не стоит.
Ну а если проиграет «Оренбург», это поставит его в зависимость от «Арсенала». Ничья тоже не даёт особых дивидендов: туляки в случае своего успеха окажутся выше по количеству побед. Да, очко позволит «Оренбургу» опередить «Крылья» благодаря личным встречам, но далеко не факт, что самарцы проиграют. Стыков команда Евдокимова не избежит в любом случае: «Уралу» она уступит по победам, «Анжи» – по личкам. В общем, в Самаре и Оренбурге матчи пройдут под девизом «На «Спартак» надейся, но сам не плошай!»
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Матч, не имеющий турнирного значения:
«Амкар» – «Рубин»
Здорово, что он единственный в своём роде. Пермяки и казанцы застолбили за собой 9-10 места, которые сейчас и делят. Конечно, борьба за лучшую позицию в нижней половине таблицу с одной из самых бедных команд Премьер-лиги – немного не то, на что рассчитывали в Казани, тратя 40 миллионов на трансферы. А теперь ещё и Хави Грасии, похоже, придётся выплачивать многомиллионную неустойку…
Главная фигура предстоящего матча – Максим Канунников. Бывший нападающий «Амкара», игравший на ЧМ-2014 ещё в качестве футболиста красно-черных, попал в расширенный список Станислава Черчесова и пока не может планировать свой отпуск, в отличие от коллег.
Матчи, где турнирно мотивировна одна сторона:
«Арсенал» – «Спартак»
«Спартак» достойно завершает сезон: в ранге чемпиона команда ещё не теряла очков. На продолжение этой тенденции надеются в Самаре и Оренбурге.
Для «Арсенала» это последний шанс выбраться. Команда Кирьякова сама виновата: матч с «Уфой» она на последних минутах проиграла, «Амкару» дома не забила, хотя этим соперникам вроде бы ничего было и не надо. В случае равенства очков по победам туляки опередят и «Крылья», и «Оренбург», но для спасения им нужно не только победить самим, но и надеяться, что либо «Терек» выиграет в Самаре, либо «Ростов» не проиграет в Оренбурге.
Вероятность последнего высока, так что, возможно, праздник в Туле после финального свистка станет всеобщим, а не только спартаковским. Болельщики красно-белых даже выкупали абонементы на «Арсенал», чтобы в последнем туре поглядеть на любимых чемпионов. Состав «Спартака» – это один из главных вопросов и один из факторов, который может решить судьбу туляков. Думаю, мы увидим что-то наподобие пермского варианта с Селиховым, Тимофеевым и другими.
«Уфа» – «Урал»
«Уфа» заканчивает чемпионат ещё достойнее «Спартака»: команда давно чувствует себя комфортно в середине таблицы, но всё равно выгрызает победы у «Арсенала» и «Анжи», вырывает ничью с «Оренбургом». И всё в концовках – похоже, Семак привнёс «Fergie-time» в наш чемпионат. Огромное уважение Сергею Богдановичу, Шамилю Газизову и всем, кто руководит «Уфой» за то, что команда не играет ни в какие типичные для нашего футбола игры и даже просто не думает об отпуске. Место в верхней половине таблицы она заслужила хотя бы поэтому.
Что до «Урала», то финалист Кубка после сверхуспешного начала весны попал в полосу неудач, не так давно отдал победу во 2-м тайме матча с «Крыльями». Теперь самарцы могут отправить команду Тарханова в стыки, если сами выиграют, а «Урал» при этом уступит (ничья устроит благодаря большему числу побед). Но при этом нужно, чтобы и «Анжи» не проиграл ЦСКА. В общем, даже если в Уфе случится поражение, должно сойтись слишком много всего, чтобы игроки «Урала» не ушли в отпуск после завершения игры 30-го тура.
«Локомотив» – «Зенит»
Вы в курсе, что здесь турнирный расклад предельно прост. Обладатель Кубка не поднимется выше 7-й строчки и не опустится ниже 8-й, а «Зенит» не поднимется выше 3-го места, если «Анжи» не отберёт очки у ЦСКА.
Удивительно: Мирча Луческу ещё не заявил, что в составе «Анжи» есть бывшие игроки «Спартака», которые не хотят, чтобы «Зенит» попал в Лигу чемпионов. Но в потерю очков питерцами действительно верится больше, чем «армейцами». «Локомотив» более-менее в порядке: пока Антон Миранчук получает красную в дебютном матче в старте, его брат заметно прогрессирует. Начал показывать мастерство Фернандеш, хорош в матчах с грандами не ездивший в Екатеринбург Ари.
«Зенит» на этом фоне смотрится фаворитом только благодаря мотивации. Это Луческу уже более-менее всё равно, а футболисты хотят в следующем году поиграть в Лиге чемпионов. Ничья не устроит их даже если вдруг ЦСКА проиграет «Анжи»: личные встречи (1:1 в Петербурге и 0:0 в Москве) за «армейцами».
«Томь» – «Краснодар»
Томичи не выглядят жалко, безнадёжно, за молодёжью в их составе интересно наблюдать, но мастерства для достижения результата им не хватает. После эпичного матча с «Анжи» (3:3) команда проиграла 4 матча подряд и, по идее, должна проиграть 5-й. «Краснодар» сейчас слаб и плох, но не настолько же?
Расклад предельно прост: «Краснодару» нужно побеждать и надеяться на поражение «Ростова» в Оренбурге, любые другие варианты приводят к пролёту клуба вместе с его шикарным стадионом и лучшим бомбардиром чемпионата мимо еврокубков из-за меньшего, чем у «Ростова», количества побед.
Матчи, где мотивированы обе стороны:
ЦСКА – «Анжи»
Красно-синим не стоит задумываться о раскладах: для попадания в Лигу чемпионов им нужно просто сыграть так же, как в недавней домашней встрече с тульским «Арсеналом». Там была добыта абсолютно безоговорочная победа. Но если у ЦСКА всё же возникнут проблемы, придётся надеяться на «Локомотив». В случае равенства очков, повторюсь, выше также окажется ЦСКА.
Махачкалинцы после очередной смены курса, количество которых уже никто не считает, рискует угодить в стыки. «Оренбург» для «Анжи» уже не опасен, поскольку Александр Прудников, забивший бывшей команде, где его талант не оценили, принёс махачкалинцам перевес по личным встречам. «Анжи» нужна помощь братьев из «Терека»: «Крылья» смогут обойти махачкалинцев только в случае собственной победы. При этом ничья в матче ЦСКА – «Анжи» «Крылья» тоже устроит – оба матча с дагестанской командой они выиграли. Но при этом «Анжи» даже с ничьей может опередить «Урал», если тот проиграет «Уфе».
«Крылья Советов» – «Терек»
У самарцев самый большой разлёт: они могут занять любое из мест от 11-го до 15-го.
Плохо для «Крыльев» то, что при равенстве очков они окажутся ниже и «Арсенала», и «Оренбурга». Чтобы не вылететь напрямую, волжанам достаточно сыграть вничью (так завершается большинство матчей на «Металлурге»), это гарантирует участие в переходных матчах. Поражение вкупе с победой «Арсенала» и хотя бы ничьей «Оренбурга» означает ФНЛ.
С другой стороны, команда может вовсе избежать стыковых матчей, если победит сама, а «Анжи» при этом не выиграет у ЦСКА, либо если «Урал» проиграет «Уфе». Вероятно? Вполне. Самарцы – сами хозяева своей судьбы. В отличие от грозненцев.
В «Тереке» на попадание в еврокубки, видимо, уже не рассчитывают: иначе зачем было объявлять о назначении Олега Кононова? Чтобы занять 4-е место, Рашиду Рахимову необходимо выиграть свой последний матч и надеяться на поражение «Ростова» в «Оренбурге», в то же время необходима потеря очков «Краснодаром» в Томске. Да, формально мотивация у «Терека» есть, но в такой сценарий верится слабо.
«Оренбург» – «Ростов»
А вот тут должен быть огонь. «Ростов» очень плох на выезде, но сумел на неделе победить «Анжи» и угодить в комфортное положение, при котором он удержит 4-ю строчку даже в случае ничьей. Как видно из скрина выше, в таком случае «Краснодар» только догонит дончан, но уступит им по количеству побед. Проиграть же «Ростову» позволительно только если свои матчи не выиграют и «Краснодар», и «Терек». В общем, уступать явно не стоит.
Ну а если проиграет «Оренбург», это поставит его в зависимость от «Арсенала». Ничья тоже не даёт особых дивидендов: туляки в случае своего успеха окажутся выше по количеству побед. Да, очко позволит «Оренбургу» опередить «Крылья» благодаря личным встречам, но далеко не факт, что самарцы проиграют. Стыков команда Евдокимова не избежит в любом случае: «Уралу» она уступит по победам, «Анжи» – по личкам. В общем, в Самаре и Оренбурге матчи пройдут под девизом «На «Спартак» надейся, но сам не плошай!»
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.