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Фанаты "Крыльев" объясняют Зинкову, достоин ли он носить форму команды (18+)

После проигранного матча с "Тереком" полузащитника "Крыльев Советов" Вячеслава Зинкова ждал не самый приятный и совсем уж не цензурный разговор с несколькими фанатами клуба.

Видео содержит ненормативную лексику, 18+

Теги: Крылья Советов Rвидео
Вчера, 23:28
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(6)
№2 Написал: vlees1 (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хахаххаха страдают:))
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (6)

быдло,сделали крайним зеленого паренька
Регистрация: 13.05.2017
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